"Tout est bon dans le citron", à Menton, la cueillette des fruits IGP a commencé

"Vous pouvez croquer dedans comme dans une pomme", affirme Laurent Gannac, agrumiculteur et fondateur de la Maison du citron qu'il gère aujourd'hui avec son fils Adrien. Ils ont commencé la cueillette lundi 13 décembre et jusqu'en avril, ils vont récolter 500 kilogrammes de citrons de Menton tous les lundis matin.

Il n'y a pas un seul pépin" - Laurent Gannac, agrumiculteur

Leurs citrons ont une IGP (indication géographique protégée), ils sont bio et quand on en coupe un, c'est simple : "il n'y a pas un seul pépin", constate, ravi, Laurent Gannac. Installé dans la région depuis 1991, c'est toujours avec le même plaisir qu'il découpe des quartiers de citron, comme des morceaux de pomme, avant de croquer à pleines dents dedans.

De gros citrons bio dont on mange même la peau

"Attention, il faut aimer le citron ça reste un peu acide, mais oui, la peau est bonne, et plus les citrons sont gros plus ils sont doux et certains même sucrés", détaille l'agrumiculteur. Mais un tel citron, une telle qualité demande de l'attention. Trois personnes s'occupent de la cueillette, à la main avec pour seul outil un sécateur.

"On en a avec un bras télescopique pour attraper les fruits sur les branches les plus hautes", explique Lucas, ingénieur employé depuis un an à la Maison du citron. Pour reconnaître les citrons murs il faut : "choisir des biens jaunes, pas des verts", et plus ils sont clairs, plus ils sont acides.

De gauche à droite : Adrien, le fils et Laurent Gannac, agrumiculteurs à la Maison du citron à Menton. © Radio France - Rachel Saadoddine

Ces citrons-là se retrouvent dans les cuisines des grands chefs comme au Mirazur de Mauro Colagreco. à"Offrir du citron de Menton Noël c'est comme offrir une bouteille de champagne maintenant." La Maison du citron propose des coffrets de six citrons, une manière de redorer l'agrume comme cadeau de Noël, mieux que l'orange en pied du sapin : le citron de Menton.

Où acheter les fruits de la Maison du citron ?