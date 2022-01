"Tout est bon dans le cochon sauf le prix" : les producteurs des Côtes-d'Armor manifestent à Saint-Brieuc

Ce jeudi après-midi, les producteurs de porc des Côtes-d'Armor manifestent à l'appel de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes-d'Armor et des Jeunes Agriculteurs du département. Ces éleveurs manifestent à cause de la baisse du prix du porc alors que les aliments coutent toujours plus chers à ces agriculteurs. Une réunion de crise est en cours à la préfecture. Par ailleurs, une dizaine de cars de CRS est sur place, devant la préfecture.

"Tout est bon dans le cochon sauf le prix"

Sous le bruit des klaxons de tracteurs, ces agriculteurs veulent montrer leur désarroi "on ne peut pas tenir des mois comme ça" selon l'un de ces manifestants à côté de la trentaine de tracteurs. "Tout est bon dans le cochon sauf le prix" pouvons-nous lire sur l'une des pancartes.

Plus d'infos à suivre...