"Tout le monde a le sourire" : des vendanges très prometteuses dans les vignobles berrichons

Les vendanges sont sur le point de se terminer dans l'Indre et le Cher. Le millésime 2022 semble très bon selon les premiers retours.

On pourra encore mettre du très bon vin du Berry sur notre table. Le cru 2022 s'annonce prometteur, au moment où les sécateurs et les machines vont cesser le travail pour la fin des vendanges. "Tout le monde est très content après une année 2021 bien difficile. Les choses se présentent bien : un très beau millésime, de beaux équilibres, du volume. Toutes les cases sont cochées cette fois-ci", se félicite Christine Laloue, présidente de l'union viticole sancerroise.

Dans le détail, les concentrations seront plus faibles qu'en 2020 et les degrés seront moins importants. "Mais ça fait du bien aussi d'avoir du vin plus fluide quelques fois", ajoute-t-elle sur l'antenne de France Bleu Berry.