"Tout le monde en parle" : les éleveurs de canards de Dordogne attendent le vaccin contre la grippe aviaire

"Au mois de mai, normalement, on devrait être dans une période où la grippe aviaire reflue, et pourtant on voit qu'elle revient dans le Gers et dans les Landes . Donc il faut que ce soit le plus tôt possible", souffle Olivier Palencher. Ce gaveur de Vergt, président de l'association des producteurs de canard du Périgord, attend beaucoup du vaccin contre la grippe aviaire. En avril 2022, à cause d'un cas détecté dans sa salle de gavage, tous ses animaux ont été abattus. Comme beaucoup de ses voisins, il ne veut plus revivre ça.

"Le seul remède"

"Le vaccin, tout le monde en parle, ajoute le producteur. On sait qu'il y aura des cas même avec la vaccination, mais on l'attend parce qu'on sait que c'est pratiquement le seul remède qu'on a contre la grippe aviaire".

Depuis la grosse crise de 2021-2022, certaines exploitations sont très fragilisées et si chacun sait que le vaccin ne fera pas de miracle, il devrait au moins permettre d'alléger des règles très strictes. "Il y a des gens que je connais qui depuis trois ans n'ont pas sorti une bande de canards", ajoute Olivier Palencher. Il espère par exemple qu'avec le vaccin, l'abattage préventif ne sera plus systématique.

Qui va payer ?

Le ministère de l'Agriculture doit présenter les contours de sa stratégie vaccinale dans les prochains jours. Un comité de pilotage est en cours, il doit répondre à plusieurs questions, en prenant en compte notamment les préconisations de l'Ansès, l'agence nationale de sécurité sanitaire . La première porte sur la date : faut-il commencer à vacciner début septembre, ou début octobre ? Il faut que le vaccin ait le temps d'agir avant les premières flambées épidémiques, elles arrivent en général à la mi-novembre. Le nombre de doses disponibles permettra également de définir la stratégie à adopter : faut-il vacciner toutes les volailles ou uniquement les plus à risque ou les reproducteurs ? Le ministère a déjà annoncé la précommande de 80 millions de vaccins.

Enfin, les éleveurs s'inquiètent beaucoup du financement de la vaccination. "Ça ne va pas être gratuit", assure Lionel Fouillade, un éleveur d'oies de Saint-Geniès. "On entend dire à droite et à gauche qu'il va y avoir des contraintes. Quand on voit ce que cela nous a coûté pour pouvoir faire abattre nos animaux, est-ce que le jeu en vaudra la chandelle ?", demande-t-il. Les éleveurs demandent un soutien de l'État, et de toute la filière.