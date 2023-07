"Tout le monde veut du lin, mais on n'arrive pas à le fournir suite à la météo" peste une coopérative picarde

Annus horribilis : 2023 va rester dans les annales des producteurs picards de lin textile. Après des semis et une période de plantation marqués par une pluviométrie mal répartie, la récolte entamée le 10 juillet, et toujours pas terminée, s'avère clairement médiocre, à tel point que la coopérative Calira (Coopérative Agricole Linière de la Région d'Abbeville) doit encourager ses adhérents à ramasser la récolte.

Des conditions météo exécrables en 2023 pour la culture du lin

Très sensible aux aléas météo, les cultures de lin n'ont pas profité de bonnes conditions en 2023. "On a eu une très mauvaise répartition de la pluviométrie, décrit Vincent Boche, agriculteur à Martainneville et président de la coopérative. Un hiver sec, puis 300 mm en mars-avril soit de mauvaises conditions pour semer, il a fallu échelonner les semis. Ensuite, on a eu des conditions de végétations compliquées, avec la sécheresse qui a persisté jusqu'à fin juin". La pluie est arrivée trop tard.

Dans les champs de Vincent Boche, le résultat est visible à l'œil nu : "la hauteur habituelle du lin va de 80 cm à 1 mètre. Cette année, on est plutôt entre 40 et 70 cm. L'épaisseur manque de pied, c'est tout fin". Le constat est partagé par les 600 adhérents de la coopérative, et se voit aux rendements : "en théorie, sur la coopérative, on a un tonnage moyen de paille de 6 tonnes. On va péniblement atteindre les 4 tonnes cette année." Enfin, la pluie des dernières semaines retarde l'arrachage entamé le 10 juillet.

La demande asiatique et la rareté font grimper les cours mondiaux

La situation a de quoi décourager certains producteurs de tout bonnement récolter le lin. Pourtant la coopérative Calira rappelle que la demande n'a jamais été aussi forte. Le directeur Vincent Delaporte scrute les cours mondiaux : "selon la qualité, on est dans une fourchette de prix de 3 à 7 euros le kilo de lin" contre 2 euros 50 les bonnes années avant le Covid. C'est l'Asie qui continue de porter la demande, tant pour la transformation que pour la consommation du lin textile.

Ce paradoxe fait pester Vincent Delaporte : "c'est rageant, tout le monde veut du lin, mais on n'arrive pas à le fournir à cause de la météo. Il y a l'Asie, et puis une demande pour la fibre naturelle qui ne se dément pas." Cette mauvaise année de récolte va aussi se répercuter sur l'activité des 110 salariés de la coopératives, mais aussi des entreprises sous-traitantes, notamment dans le transport, qu'elle fait vivre.

Des recherches en cours pour s'adapter au changement climatique

Malgré la récolte médiocre, Calira ne baisse pas les armes face aux aléas climatiques. Elle veut développer les cultures de lin d'hiver, sensible au gel, "mais c'est un aléas de moins en moins présent" souligne Vincent Boche. Par ailleurs, des équipes mènent des recherches génétiques afin de développer des variétés plus résistantes au gel et au sec.

Enfin Calira vient de s'associer avec trois autres coopératives linières de la région et de planter des cultures de chanvre textile. "On mène des expérimentations à grande échelle, à plusieurs, pour aller vite et expliquer le potentiel à nos producteurs". Les premiers résultats de cette expérimentation soutenue par la Région et l'Agence de l'eau sont attendus en fin d'année.