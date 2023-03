"Toute la filière du Gard disparaîtrait" si la pêche de fond s'arrête selon le président du comité gardois

La pêche française est plus que jamais dans le viseur ces dernières semaines et les pêcheurs du Grau-du-Roi s'associent à l'appel national ce jeudi matin. Une opération "ports morts" est organisée jusqu'à ce vendredi. Jérémy Vargas, le président du comité des pêches dans le Gard, était l'invité de France Bleu Gard Lozère. Il s'inquiète de la disparition "de toute un filière". Il assure qu'il n'y aura pas un poisson dans les rayons ni dans les poissonneries du Gard et partout en France ce jeudi et vendredi.

ⓘ Publicité

Vous protestez ce matin en bloquant le port de Sète contre une directive européenne...

Exactement, suite à l'annonce du commissaire européen, il y a un petit mois qui a annoncé en 2030 l'arrêt du chalutage et le dragage dans les aires marines protégées. C'est-à-dire dans pratiquement la totalité du golfe du Lion. C'est une annonce irresponsable de la part d'un commissaire européen. Cela nous ampute de plus de 80 % de notre travail. Donc c'est pour ça que nous manifestons aujourd'hui.

Le Gard est concerné à quelle hauteur ?

L'interdiction du chalutage de fond en Méditerranée ferait disparaître toute la filière parce que la pêche au chalutage est structurante. C'est elle qui apporte la régularité des apports dans les criées. Donc toute la filière disparaîtrait, toute la filière du Gard, PACA, du petit métier aux coopératives. Pour un emploi en mer, vous avez cinq emplois à terre.

Il y a aussi la question de ces caméras que l'on veut imposer aux pêcheurs. Si vous êtes responsables, où est le problème ?

Le problème aujourd'hui, c'est que pour une virgule mal placée, on a un contrôle, on a un procès. Et les contrôles, ils ne sont pas une fois par mois, ils ne sont pas une fois par semaine, ils sont quotidiens. Pour des personnes qui se lèvent à deux heures du matin, qui rentrent leur maison à 20h, cinq jours sur sept, c'est inadmissible. La pression que nous subissons est inadmissible. Nous travaillons dans les règles, il y a des règles, il faut les respecter. Donc on a rendez-vous demain avec la préfète du Gard pour remonter l'information au président de la République

Cette opération "ports morts" se matérialise concrètement par quoi ?

Pas un poisson, pas une poissonnerie, pas un rayon de poissonnerie alimenté, pas une vente de poisson sur le quai. Nous demandons un rendez vous immédiat avec le président de la République et aussi un rendez vous immédiat avec la présidence européenne à Bruxelles. C'est un mouvement d'une ampleur nationale et même maintenant d'une ampleur européenne, car nos voisins néerlandais, espagnols et italiens ont rallié le mouvement.

loading