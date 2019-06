Des milliers de brebis à L'Espérou ce week-end pour la 28e fête de la transhumance

Plus de 10.000 brebis rassemblées à L'Espérou ce week-end. C'est la 28e fête de la transhumance. Bien au-delà du folklore, une tradition vitale pour le maintien économique des éleveurs ovins du Gard et la garantie pour les Gardois du maintien des paysages ouverts des Cévennes.

L'Espérou, Valleraugue, France

Elles auront leurs habits de fête, pompons sur le dos. Au-delà des clichés du berger menant son troupeau sur les pâturages d'altitude, cette 28e édition de la Fête de la Transhumance à L'Espérou est l'affirmation d'une agriculture de qualité. Le pâturage de ces prairies du Mont Aigoual situées en 800 et 1.500 mètres est la garantie pour le consommateur de la production d'une viande de qualité. De plus, il est nécessaire à l'équilibre économique des élevages ovins du Gard. Et pour tous les Gardois, il maintient les paysages des Cévennes, dégagés, ouverts à la promenade ou à la randonnée.

Pas du folklore mais une tradition vitale pour l'agriculture gardoise explique Magali Saumade, présidente de la Chambre d'agriculture du Gard Copier

La veillée des bergers le samedi soir puis le dimanche toute la journée les brebis à L'Espérou avec différentes animations : chiens de berger au travail, concours de tonte, ateliers pour les enfants, un marché du terroir et de l'artisanat, des balades à âne ou en calèche. Et, en début d'après-midi, à 14 h 30, un débat sur l'avenir de l'élevage pastoral méditerranéen. Au-delà des brebis pomponnées, il s'agit d'un secteur économique qui a besoin d'infrastructures locales pour vivre et se développer tels les abattoirs d'Alès ou du Vigan, une garantie de traçabilité pour le consommateur gardois.