Transmission agricole : En Gironde le portrait d'un jeune exploitant installé sur les terres familiales

Thierry a 36 ans. Il est installé depuis 1 an à Aillas, à côté de Bazas. Il cultive des céréales sur l'exploitation familiale, où ses parents et ses grands-parents travaillaient déjà les décennies précédentes. Une transmission traditionnelle qui se fait de plus en plus rare, car depuis ces dernières années, la tendance est aux installations hors cadre familial. Chaque année, sur les 200 nouveaux entrants moyens, plus de la moitié sont issus de secteur divers qui n'ont aucun lien avec l'agriculture.

Reprendre l'exploitation familiale : un rêve de gosse...

Au milieu de ses plants de maïs, Thierry semble heureux. "J’ai toujours baigné dans le monde agricole, c'est une passion." Aussi loin que le jeune homme se souvienne, il a toujours aimé ça : "Le premier truc ça a été partir avec mon père avec le tracteur et labourer les terres la journée, des fois le soir, je m'en rappelle des fois, j'étais sur le siège passager puis à un moment donné, je dormais derrière le siège dans une couverture." Alors depuis ses 16 ans, il se prépare à reprendre l'exploitation familiale… une tradition agricole qui se perd : "Il y en a des fils d'exploitants agricoles, qui comme moi se sont installés, mais bon ils sont pas nombreux."

... qui se fait de plus en plus rare

La profession attire de moins en moins, surtout dans les secteurs jugés difficiles, comme l'élevage, qui demande beaucoup de travail pour des rendements très incertains. Thierry a d'ailleurs laissé tomber l'élevage des vaches laitières qui était l'activité principale de ses parents pendant 40 ans : "Si on fait le calcul, on travaille à perte." Comme Thierry, ils sont beaucoup à avoir fait le calcul : en l'espace de 10 ans l'élevage a perdu près de la moitié de ses exploitants spécialisés révèle la Chambre de l'agriculture de la Gironde.

Malgré tout, le jeune papa d'une petite fille de 3 ans et "d'un bébé à venir en juin" est heureux sur l'exploitation familiale. Il y cultive le maïs, le tournesol et le seigle. Une production qu'il espère voir reprendre par ses enfants : "Je ne les forcerais pas, ils feront comme ils voudront, mais ça fait 3 générations que l'exploitation est dans la famille, donc j'aimerai bien que l'un ou l'autre reprenne l'affaire..." Une probabilité très faible puisqu'en 10 ans, la Gironde a perdu 26 % de ses exploitations agricoles.