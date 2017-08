Treize lots d'oeufs contaminés au fipronil livrés dans la Vienne et le Maine-et-Loire

Treize lots d’œufs contaminés par un insecticide jugé dangereux pour l'homme, le fipronil, ont été livrés en France au mois de juillet. Venus des Pays-Bas, ils ont été distribués dans deux établissements de fabrication de produits à base d’œufs de la Vienne et du Maine-et-Loire selon le ministère.

Le ministère de l'Agriculture a annoncé ce lundi que treize lots d’œufs contaminés au fipronil, un insecticide jugé dangereux pour l'homme par l'Organisation mondiale de la santé, ont été livrés en France. Les œufs, en provenance des Pays-Bas, ont été distribués dans deux établissements de fabrication de produits à base d’œufs de la Vienne et du Maine-et-Loire.

Le scandale a démarré la semaine dernière quand la chaîne de magasins Aldi en Allemagne a retiré de ses rayons tous les œufs disponibles. Après analyses le magasin a découvert des taux de fipronil beaucoup trop élevé. Le fipronil, insecticide utilisé pour lutter contre le pou rouge sur les poules est interdit dans l'Union européenne pour les produits à destination de la consommation humaine.

Pour l'heure, le ministère de l'Agriculture affirme qu'on ne sait pas si ces œufs contaminés ont pu se retrouver dans des produits commercialisés. Des contrôles ont déjà était renforcés fin juillet dans le Pas-de-Calais où un éleveur a signalé qu'il utilisait un pesticide contenant du fipronil.

Des investigations sont menées "dans ces établissements par les services de contrôles du ministère de l'Agriculture pour évaluer la situation (les produits concernés et leur destination) et bloquer les produits incriminés à des fins d'analyses" précise le communiqué du ministère.

La semaine dernière, les supermarchés néerlandais et allemands avaient retiré en grande quantité les œufs de leurs rayons. Des pertes qui s'élevaient déjà à "plusieurs millions d'euros" selon le syndicat néerlandais des éleveurs de volailles. Le scandale concerne aussi l'Allemagne, la Suède, et la Suisse, la Belgique et le Royaume-Uni.

"La présence de traces de fipronil ne constitue pas en soi un risque", tempère le ministère de l'Agriculture français, car "seules les analyses engagées permettront de déterminer si le niveau de contamination de ces produits est susceptible de présenter un risque pour la consommation".

LIRE AUSSI : Scandale sanitaire : des millions d’œufs retirés de la vente aux Pays-Bas et en Allemagne