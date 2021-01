Treize meutes de loups recensées dans le Var

Le « comité départemental loup » s'est tenu cette semaine en préfecture du Var pour dresser le bilan de l’année 2020. Autour de la table, éleveurs, élus, agents de l’Office Nationale et de la Biodiversité et administrations ont fait le même constat : la population des loups augmente dans le département. Treize meutes ont été identifiées en 2020, contre 3 en 2017. Si le loup est surtout présent dans le Haut-Var, il a également été détecté en 2020 dans le massif de la Sainte Baume et au nord de Brignoles.

Ces données ne surprennent pas les éleveurs. Nicolas Perrichon, président de l'association des éleveurs de Canjuers, "s'attendait" à une telle hausse : "Le loup avance encore sur notre territoire. Mais pour moi, aujourd'hui, il faut surtout _être vigilant sur la taille des meutes_. Elles sont de plus en plus grosses et peuvent compter 9-10 loups. On retrouve notamment ces grosses meutes à Canjuers".

Expérimentation à Canjuers

Le camp militaire de Canjuers est le secteur historique de prédation dans le département. Il représente 2/3 des victimes du loup dans le Var (370 attaques et 1156 victimes en tout en 2020). Sur les 35.000 ha du camp où la végétation est dense, une trentaine d'éleveurs laisse paître leurs troupeaux à l’année. Une expérimentation est donc en cours pour soutenir l'activité et protéger les bêtes.

De gros travaux de débroussaillement vont démarrer au printemps prochain. "A Canjuers, il y a beaucoup de broussailles et de taillis. Le loup peut se fondre facilement dans le paysage" précise Evence Richard, préfet du Var. Ces travaux vont permettre d'améliorer le travail de protection des chiens : ils auront plus de visibilité et circuleront plus facilement.

Les "patous" vont aussi être équipés de balises GPS. "Notre objectif est d'analyser le comportement des chiens face aux attaques de loups. On veut comprendre comment ils réagissent de leur place dans la meute de protection ou tout simplement de leur race" précise Alice Bosch, ingénieur pastoraliste du Cerpam (Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée). Un premier bilan de cette expérimentation devrait être dressée en 2022.