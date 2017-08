Trente ans de la Confédération Paysanne dans la Loire : "Fier de voir nos idées reprises"

Trente bougies sur le gâteau de la confédération paysanne. Le syndicat agricole fait la fête en Charente. L’occasion de revenir sur la naissance de ce syndicat dans la Loire.

Du vendredi 18 au dimanche 20 août, la Confédération paysanne fête ses 30 ans à Alloue, en Charente. Pendant trois jours se succéderont ateliers politiques, prises de paroles, meeting, concerts, marché paysan. Un événement auquel vont participer des paysans, militants et sympathisants de la Loire. Evidemment, le secrétaire national du syndicat, le Ligérien Laurent Pinatel y sera aux avant-postes. Mais cet anniversaire c’est aussi l'occasion de revenir sur ce combat qu’a été la création d’un « autre » syndicat à côté de la FDSEA.

premier président

Jean-Claude Ker a été le premier président de la confédération paysanne dans la Loire. Et il est très fier d'avoir fait partie de cette aventure. « Paysan » pendant une quarantaine d’années à Pommiers-en-Forez dans une ferme de 70 hectares en production laitière. Pour lui déclic militants pour lui vient dans les années 70 d'un simple constat : « Pour une ferme moyenne, il y a du boulot pour deux et du revenu pour un. Comment faire comprendre le décalage entre les prix agricoles et ce qu’ils devaient être. »

Jean-Claude Ker fait partie d'abord partie de la FDSEA. mais le syndicat est, pour lui, trop proche du pouvoir en place. Il claque la porte. La confédération paysanne se crée. Elle est le fruit de la réunion de deux syndicats minoritaires, la FNSP la Fédération nationale des syndicats paysans et la CNSTP, la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans. Ne plus adhérer au syndicat majoritaire, ce n’est pourtant pas toujours simple. Et s'est parfois mal vu. « On a reçu des lettres anonymes, pas mal de coup de fils. Un jour, il y en avait un : il crachait dans le téléphone. »

Prêts à découdre

Il y a eu aussi cette fameuse réunion de Veauche, la réunion fondatrice du syndicat dans la Loire. Une réunion extrêmement tendue. Les opposants de la FDSEA étaient prêt à en découdre. Jean-Claude Ker a aussi vécu avec plaisir le tournant des années 1990-2000. Avec notamment la présidence de José Bové et le démontage du Mac Donald’s de Millau. «Ça nous a permis de sortir de l’ombre » lâche-t’il. Et aujourd'hui, depuis sa maison de Feurs, où il est retraité depuis 8 ans, Jean Claude Ker est fier d'avoir fait partie de cette aventure. Fier aussi d'avoir eu parfois raison avant les autres, notamment sur les questions d'environnement et de malbouffe.

30 ans de la confédération paysanne : reportage Sandrine Morin Copier