Très bon bilan pour les moissons dans l'Eure et en Seine-Maritime avec 2,5 millions de tonnes de blé récoltées

Les producteurs céréaliers de Seine-Maritime et de l'Eure n'ont finalement pas souffert de la sécheresse et de la canicule : ils ont récolté cet été 2,5 millions de tonnes de blé dans les deux départements.

Normandie, France

C'est une année exceptionnelle pour les producteurs céréaliers. "On a un rendement moyen de 9/9,5 tonnes par hectare dans l'Eure, entre 10 tonnes et 10,5 tonnes en Seine-Maritime", explique Régis Chopin, producteur installé à Guichainville et administrateur de l'Association générale des producteurs de blé.

Ramené aux surfaces cultivées dans les deux départements, la récolte représente environ 2,5 millions de tonnes de blé et d'orge. "On est 5 à 7% au dessus des niveaux de 2018", ajoute Régis Chopin.

Les récoltes n'ont pas souffert de la sécheresse

Finalement, c'est grâce aux températures que l'on a connues à l'automne dernier et cet hiver que les récoltes ont échappé à la sécheresse et à la canicule. "Les céréales semées à l'automne 2018 n'ont pas souffert du froid cet hiver, explique Régis Chopin. Elles sont sorties de leur hibernation beaucoup plus tôt que d'habitude, la première quinzaine de février. Ces céréales, quand elles sont arrivées au 15 juin, les grains étaient en phase de durcissement. Et lorsqu'on est arrivé à ce stade, l'excès de température n'a qu'un faible impact sur le rendement."

Pour autant, ces bonnes moissons n'arrangent pas forcément les affaires des producteurs. Vu que c'est le cas un peu partout dans le monde, le prix du blé a baissé. "On est sur une différence de prix de 35 euros la tonne au 20 août 2019 par rapport à l'an dernier, c'est 20% de moins, explique encore Régis Chopin. Si ce prix ne se reconstitue pas, cela va neutraliser finalement les bons rendements."