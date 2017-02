Très vive émotion après le suicide de l'agricultrice de Plumieux

Les obsèques de Céline, l'agricultrice de 47 ans retrouvée pendue dans sa salle de traite jeudi patin à Plumieux, dans les Côtes d'Armor, auront lieu ce samedi après-midi. Vous êtes très nombreux à réagir à ce drame sur les réseaux sociaux.

Vous êtes des milliers à faire part de votre émotion après cette terrible histoire que nous vous avons raconté sur France bleu Armorique. Les réactions viennent de toute la France. Vous pensez bien-sûr à la famille, cette agricultrice avait deux enfants. "Quel malheur", écrit Annette sur la page Facebook de France bleu, "pour en arriver là, c'est tellement triste, sincères condoléances à ses proches et à tous les agriculteurs que nous apprécions et remercions pour leur labeur".

@francebleu Voilà la réalité de la vie des #Français bien loin de la vie artificielle des #candidats ! #Miserere — delhoume (@delhoume7) February 23, 2017

Je comprends ce qu'elle a fait", écrit Aline

"On travaille 14 voire 16 heures par jour", explique Aline une agricultrice, "pour ne rien gagner, je comprends ce qu'elle a fait et je suis sûre que je ne suis pas la seule". "En tant que fils d'exploitant je ne sais pas quoi dire, hormis comprendre l'envie de mon père de ne plus aller à la boîte aux lettres, ni d'ouvrir le courrier, par peur de trouver une facture ou un rappel assommant", écrit Quentin sur la page Facebook de France bleu Armorique.

Les politiques interpellés

"Mais ou sont nos politiques ?", s'interroge Raphaël. "Les agriculteurs ne sont pas écoutés", lui répond Cécile. "Notre meilleur ami a fait la même chose il y a 2 ans. C'est bien joli d'aller faire des promesses au salon de l'agriculture mais encore faut-il pouvoir les tenir".