Triste nouvelle en Pays de la Loire : l'hebdomadaire L'Avenir Agricole va cesser de paraître

Une triste nouvelle pour la presse en Pays de la Loire. L'Avenir Agricole, qui couvre l'ensemble de la région, va cesser de paraître le 18 décembre, pour des raisons économiques.

Un hebdomadaire qui traite de la vie de nos campagnes, de nos agriculteurs. Un journal qui faisait le lien avec le monde rural depuis 76 ans. Le premier numéro de L'Avenir Agricole est paru pendant la deuxième guerre mondiale, en décembre 1944.

"Notre publication, indépendante depuis 30 ans de toute organisation syndicale, a été confrontée à un double défi dont les effets sont allés croissant au fil des années : la crise qui touche l'ensemble de la presse papier avec le déploiement du numérique gratuit ou quasi gratuit et la baisse des recettes de publicité et la diminution constante du nombre des agriculteurs, et les profonds changements de leurs habitudes de lecture et des canaux d'information qu'ils utilisent. Une gestion avisée lui a permis de faire face jusqu'à présent. Mais cela trouve aujourd'hui sa limite sur le plan économique (...) Aussi est-il apparu raisonnable de mettre un terme à la publication de L'Avenir Agricole dans son concept et son format actuels" écrivent dans un communiqué les dirigeants de l'hebdomadaire qui entendent bien réfléchir à la création d'un nouveau média agricole intégrant les nouvelles technologies de communication.