Trois amis auvergnats ouvrent un magasin de producteurs "Bienvenue à la Ferme" à Clermont-Ferrand

Manger de bons produits locaux à des prix corrects, cela pourrait sembler mission impossible dans ce contexte inflationniste, pourtant c'est la promesse d'Edgar, Tristan et Thomas. Ces trois trentenaires, qui ont soudé leur amitié sur les terrains de rugby, sont désormais associés. Ils ouvrent ce vendredi le magasin de producteurs "Bienvenue à la Ferme " , dans la zone du Brézet, à Clermont-Ferrand.

Du local en circuit court et à des prix accessibles

"Alors là, on a l'espace fruits et légumes, là-bas c'est du vrac, au bout l'espace viande/charcuterie et du fromage à la coupe..." Tristan, l'un des 3 associés, ne cache pas son enthousiasme en nous faisant visiter le magasin. "Nos trois piliers ce sont la qualité, la saisonnalité et la localité" assure Tristan. Le principe ? Les producteurs locaux livrent directement leurs produits au magasin, ce qui permet aux gérants de faire des économies de logistique et de transport. Les producteurs, eux, s'y retrouvent car ils peuvent fixer leurs prix. "Pour nous, c'est valorisant, et puis c'est clairement plus intéressant que de travailler avec les GMS (grandes et moyennes surfaces)" confie Marie, éleveuse de volailles fermières à Ennezat, dans le Puy-de-Dôme. Grâce à ce système en circuit-court, avec livraison directe en magasin, cela permet aux trois associés de proposer des prix accessibles aux consommateurs. "On veut vraiment que les consommateurs comprennent qu'on est les seuls sur ce positionnement-là" explique Edgar.

"On ne veut pas être comparés aux magasins bio"

"Bienvenue à la ferme" est avant tout un réseau de producteurs et d'agriculteurs, qui a été crée à la fin des années 80 et qui est coordonné par les chambres d'agriculture. Plus tard, le réseau de magasins "Bienvenue à la Ferme" est lancé en 2021. Le magasin clermontois qui ouvre ce vendredi est le sixième en France et le premier dans notre région. Pour Edgar, l'un des trois associés du magasin, "Bienvenue à la Ferme" n'a "rien à voir avec les magasins bio". "Les magasins bio fonctionnent à 80% avec des centrales d'achats, on retrouve souvent les mêmes produits d'un magasin à l'autre. Ils passent aussi par des producteurs locaux, mais ça reste minime, alors que nous c'est l'essentiel de notre magasin". Dans le magasin clermontois "Bienvenue à la Ferme", hormis quelques fruits en provenance de la Drôme et du riz de Camargue, tout les autres produits sont locaux, essentiellement originaires du Puy-de-Dôme.

Le magasin clermontois "Bienvenue à la ferme" ouvre à partir de ce vendredi 21 avril, de 9h à 19h30, au 19 Avenue de l'Agriculture à Clermont-Ferrand (zone du Brézet).