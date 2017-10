Vaches accusées d'obstruction sur la voie publique : 300 personnes apportent leur soutien aux agriculteurs de Vailly

Plusieurs centaines de personnes ont répondu samedi à l'appel de la Confédération Paysanne pour un rassemblement à Vailly dans le Haut-Chablais. Dans ce village de la vallée du Brévon, une plainte avait été déposée le 10 octobre dernier contre des agriculteurs pour "obstruction de la voie publique".

L'appel pour soutenir la famille Chatelain a été entendu hier à Vailly dans le Haut-Chablais. En trois jours, l'appel à mobilisation pour "une cohabitation respectueuse entre paysans et citoyens", lancé par la Confédération Paysanne a réuni plusieurs centaines de personnes dans le petit village : tracteurs, sonnailles, vaches et brebis ont animé la rue principale à l'heure de la sortie de la messe.

"C'est plus un ras-le-bol en fait. Là, c'est la goutte de lait qui fait déborder la boye." Pascal Borghini, maraîcher à Domancy, porte-parole de la Confédération Paysanne de Haute-Savoie

"C'est un vrai succès : on est arrivé à avoir une manifestation avec un mélange de paysans et de citoyens." Charles Anthonioz, éleveur aux Gets, Confédération Paysanne