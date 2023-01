Trois élevages de Creuse sélectionnés pour le concours de la race limousine au Salon de l'Agriculture

Trois élevages creusois sont sélectionnés pour le concours général agricole de la race limousine. Les GAEC Desassure, Lebourg et Lagautrière partiront à Paris avec leurs plus belles vaches et leurs plus beaux taureaux fin février pour le Salon de l'Agriculture 2023.

Le recrutement s'est déroulé pour la seizième année consécutive sur le Foirail de Lubersac en Corrèze. Près de 180 animaux issus de 74 élevages étaient présents. "Outre une morphologie irréprochable, les animaux doivent également satisfaire à un niveau génétique de bon rang", précisent les organisateurs.

Six bovins creusois en lice : Rafiot RJ, Rélfex, Onyx, Ricorée, Rose et Nikita

Dans la catégorie mâles de plus de 19 mois et moins de 2 ans et 7mois, le GAEC Desassure présentera Rafiot RJ, et le GAEC Lebourg concourt avec Réflex.

Dans la catégorie mâles de plus de 3 ans et 7 mois, le GAEC Lebourg est sélectionné grâce à Onyx

Dans la catégorie des génisses pleines de moins de 32 mois, Jérémy Lagautrière présentera Ricorée

Dans la catégorie des vaches suitées de moins de 3 ans et 8 mois, le GAEC Lagautrière présentera Rose

La vache Nikita, du GAEC Desassure participera à la prestigieuse vente aux enchères de vaches de boucherie Label rouge, où s'affrontera onze candidates.

Le Salon International de l'Agriculture ouvre ses portes à Paris du 25 février au 5 mars 2023, avec deux moments forts : la vente aux enchères de vaches de boucherie Label Rouge lundi 27 février de 14h00 à 16h30, et le concours Général Agricole Limousin, le jeudi 2 mars de 9h30 à 13h00.

L'ensemble des animaux sélectionnés est listé sur ce site internet .

Le recrutement s'est déroulé pour la 16e année consécutive sur le Foirail de Lubersac (19). 200 animaux, dont 20 des zones extérieures qui ont été vus au préalable, issus de 74 élevages ont été déclarés. Outre une morphologie irréprochable, les animaux doivent également satisfaire à un niveau génétique de bon rang. La commission de choix était composée de deux éleveurs, Marc Marty (09) et Paul Vannier (71), accompagnés de deux inspecteurs du Herd-Book Limousin, Coralie Louvel et Thomas Welfringer. Près de 180 animaux étaient donc présents à Lubersac.

