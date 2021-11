Trois éleveurs autorisés en Béarn à tirer le loup

La préfecture accorde une dérogation pour tirer sur le loup à trois éleveurs béarnais. Elles sont en train de parvenir à trois éleveurs sont à Bruges, Béost et Laruns. Le loup reste une espèce protégée mais la loi permet ce type de dérogation exceptionnelle. Elle est valable, deux ans, jusqu’en Décembre 2023.

Un cadre légal précis

Ces dérogations exigent d'abord un contexte : le tir ne peut se faire que s’il y a une menace immédiate pour le troupeau. L’éleveur devra se justifier après le tir. Il faut donc que cela se produise près de la bergerie ou du troupeau si on est en gardiennage à l’extérieur, l’été ou non. Et puis ces éleveurs qui ont obtenu ces autorisations de tir, ont déjà mis en œuvre tout ce qui est possible de mettre en place en matière de protection des troupeaux et prévention d’attaques de prédateurs. Enfin ces éleveurs sont dans des secteurs où le présence du loup est réelle et plausible. Le tir doit se faire avec une arme de chasse, par l’éleveur, ou quelqu’un qui possède le permis de chasser. Et bien sur, chaque usage de l’arme doit être déclaré dans les 12 heures. Si le loup est blessé ou tué, la déclaration doit se faire sans délai bien sûr.

Rappelons que le Loup, est une espèce protégée, qui ne peut donc pas être piégée, ni faire l’objet de battue.