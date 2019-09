Trois marins secourus en mer au large de Ouistreham, leur navire en feu

Ouistreham, France

C'est vers 20h20 vendredi soir que le Cross Jobourg, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvegarde, est alerté par le navire de pêche "Sandra Kevin Dylan". Les trois membres d'équipage signalent un incendie en machine, annoncent qu'ils ont mis à l'eau leur radeau de survie et qu'ils ont quitté leur bateau. Le Cross diffuse un message d'alerte pour prévenir les navires à proximité et engage dans le même temps le canot tout-temps de la SNSM de Ouistreham.

Incendie maîtrisé, l'équipage sain et sauf

Deux navires de pêche se détournent et se rendent sur les lieux, à 11 kilomètres de la côte. L'un d'entre eux va recueillir les trois marins et deux sauveteurs de la SNSM vont réussir à maîtriser puis éteindre l'incendie. Le navire de pêche a pu être pris en remorque et son équipage est sain et sauf.