Trop cool et Tequila, le meilleur duo de vaches Limousines de Dordogne

Tequilla à gauche et Trop-Cool à droite sont les meilleurs représentants de la race en Dordogne.

Il s'appelle Trop Cool, elle s'appelle Tequila, et ils sont les plus beaux représentants de la race Limousine en Dordogne. Les deux bovins ont été distingués comme étant les plus beaux animaux ce dimanche, au concours départemental des vaches Limousines à Lanouaille en Périgord Vert.

ⓘ Publicité

Le GAEC Rougier et le GAEC Lasternas récompensés

Trop Cool est un mâle de la catégorie junior (âgé entre 11 à 13 mois), il vient de l'élevage du GAEC du Rougier à Saint-Sauveur-la-Lande dans le Montponnais. Tequila est une femelle de la catégorie jeune (de 13 à 15 mois) issue de l'élevage GAEC Lasternas à Saint-Cyr-les-Champagnes, un élevage bien connu qui présente quasi chaque année ses vaches au Salon de l'Agriculture à Paris, au concours général.

En Dordogne, on compte entre 50.000 et 60.000 vaches de race limousine.