C'est une loi qui risque de faire du bruit, qui a été adoptée ce jeudi par le Sénat. Le texte vise à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes. En clair : éviter que les bruits et les odeurs, notamment des animaux, ne deviennent source de conflits entre voisins.

Trop de bruits et d'odeurs à la campagne ? Une loi protège désormais le patrimoine sensoriel

C'est le genre d'affaire dont les médias sont friands : le coq qui chante trop tôt, l'église qui sonne trop fort, les odeurs de lisier qui sentent trop mauvais... Ces conflits de voisinage à la campagne vont parfois jusqu'au tribunal.

Pour éviter cela, une loi a été définitivement adoptée, ce jeudi 21 janvier, par le Sénat. Le texte, déjà validé par les députés et voté donc par les sénateurs, vise à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes, et sera intégré au code de l'environnement.

La campagne, ce n'est pas forcément le calme absolu

Ces dix dernières années, 18 000 procès ont eu lieu en France autour de ces sujets. Vice-président de la commission culture au Sénat, Jean-Pierre Decool*, sénateur du Nord, a voté pour cette proposition de loi : "un citadin qui arrive à la campagne pour fuir le bruit de la ville n'est pas en terrain conquis ! Il doit savoir que la mariée a des défauts. La campagne, ce n'est pas forcément le calme absolu".

Mais le Nordiste prône avant tout le dialogue : "il ne s’agit pas de mettre, dos à dos, agriculteurs, néo-ruraux ou touristes mais de concilier l’ensemble des acteurs du monde rural, afin de permettre le vivre ensemble en bonne intelligence".

Exemple à Inchy-en-Artois

A Inchy-en-Artois, village de 600 habitants entre Arras et Cambrai, le maire Michel Rousseau, a été confronté à ces plaintes : certains habitants trouvaient que le coq chantait trop fort, et que les cloches sonnaient trop bruyamment. En 2019, il a installé, à l'entrée du village, un panneau qui annonce la couleur : "en gros, on dit : c'est la vie de la campagne, c'est comme ça. Celui qui n'est pas en phase peut déménager".

Une affiche qui a fait son effet : "ça a calmé le jeu" selon le maire, qui est satisfait de voir qu'une loi lui donne raison. "C'est malheureux de devoir légiférer, mais il faut le faire, car aujourd'hui, tout le monde se plaint de tout. Moi je prône le dialogue avant tout. Mais quand quelqu'un souhaite la mort d'un coq parce qu'il fait trop de bruit, s'il n'y a pas de loi pour le protéger, on est mal".

Comment définir ce "patrimoine sensoriel ?"

La difficulté pour appliquer cette loi sera de déterminer précisément ce qui constitue ce patrimoine sensoriel, et quelles en seront les limites. Chaque département définira "son" patrimoine, en fonction de son territoire rural. Car les cigales du Sud sont rares dans le Nord, qui a ses vaches, ses cochons et même ses pigeons !

* Jean-Pierre Decool sera l'invité de France Bleu Nord ce vendredi 22 janvier à 6h45.