Trop de dauphins morts dans les filets de pêcheurs : coup de gueule d'Allain Bougrain-Dubourg à La Rochelle

Plus de 570 dauphins retrouvés morts dans le Golfe de Gascogne depuis le début de l'année. Après avoir assisté à plusieurs autopsies de ces mammifères marin à Pélagis à La Rochelle, le président de la LPO montre du doigt les pêcheurs et leurs filets et interpelle la ministre de la mer.

_"On a une situation catastrophique"_. Allain Bougrain-Dubourg, l'emblématique président de la LPO, la ligue de protections des oiseaux ne mâche plus ses mots. Si de nombreux combats ont jusqu'à présent été menés pour défendre les oiseaux, Allain Bougrain-Dubourg interpelle cette fois la ministre de la mer sur le dossier brûlant, des dauphins retrouvés morts dans des filets ou échoués sur les plages du Golfe de Gascogne. Plus de 570 depuis le début de l'année 2021.

Allain Bougrain-Dubourg : "On vient d'assister à l'autopsie d'un certain nombre de dauphins, et je dois vous dire que l'on ressort de là bouleversé et scandalisé. Bouleversé parce qu'au fond, les animaux souffrent terriblement. Ils s'asphyxient et l'agonie peut durer une demi heure. Et scandalisé, parce qu'actuellement, au moment où je vous parle, il y a plus de 570 dauphins qui se sont échoués depuis le début de cette année sur le Golfe de Gascogne. Il faut savoir que 75% des dauphins capturés dans les filets ne sont pas retrouvés. Donc, on a vraiment une situation qui est catastrophique."

"Il faut désormais suspendre les pêches pendant au moins trois semaines" - Allain Bougrain-Dubourg -

_"_Je considère que l'attitude de la ministre de la Mer n'est pas au niveau de la situation dramatique que nous connaissons. Elle est en train de favoriser la recherche alors qu'on doit d'urgence se battre pour réduire les captures. La recherche, bien sûr, il faut la poursuivre. Mais arrêtons de laisser faire ces captures douloureuses, violentes, inacceptables. Et là, je crois qu'il y a quasiment l'unanimité, même de la part des pêcheurs, pour qu'enfin on en finisse avec ces captures odieuses et insupportables. Alors, le résultat est extrêmement simple il faut du courage et de la détermination. Il faut désormais suspendre les pêches pendant au moins trois semaines pendant la période sensible où il y a les plus grandes captures."

"Il faut que l'on en finisse avec ces massacres de dauphins - Allain Bougrain-Dubourg -

" On vit actuellement un plan de relance potentielle qui peut aider. Les marins pêcheurs, pour lesquels on a bien sûr de la sympathie, ne le font pas par plaisir, mais on ne peut pas continuer de cette manière. Et désormais, c'est à la ministre de la Mer de prendre une décision courageuse, déterminée, pour qu'on en finisse avec ces massacres de dauphins. Ce qui va se passer, c'est que l'Europe va nous l'imposer. Qu'est ce qu'on attend d'être pointé par l'Europe une nouvelle fois, comme on a pu le voir pour les affaires de chasse? Ayons un peu de dignité. Soyons lucides du drame qui se joue. On a la capacité de le suspendre, de mettre un terme. Ça suffit. Trop de souffrances, trop d'espèces menacées. Ce n'est pas tenable. Donc, voilà qu'elle prenne ses responsabilités."