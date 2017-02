Trop de sangliers dans la Vienne ?

Affamés les sangliers n'hésitent pas à sortir des bois pour s'en prendre aux champs faisant de gros dégâts.

Les agriculteurs de la Vienne constatent à leurs dépens une recrudescence ces derniers mois de sangliers sauvages qui prennent leurs cultures pour des gardes-manger.

le passage des sangliers vu du ciel © Radio France - vincent Hulin

Depuis ces derniers mois c' est devenu une catastrophe : des agriculteurs retrouvent au petit matin des parcelles entières de leurs champs fouillés à coup de groin par les sangliers en recherches de nourriture. Ce gibier n'arrive plus a être régulé et les chasseurs sont montrés du doigt !

A Bonnes, près de Chauvigny c'est un véritable fléau pour le GAEC de la Salers :des dizaines de bêtes qui s'en prennent aux cultures de céréales et autant de manque à gagner pour nourrir les 400 vaches de la ferme! Derniers dégâts en date: un champ de 22 HA dont un 1/3 a été retourné par les animaux!