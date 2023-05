Trop de vaches en France ? "Trop de bobos" disent les éleveurs de Dordogne

"Aujourd'hui on a trop de bobos en France, une minorité qui veut nous dire à nous comment il faut qu'on fasse. Les mêmes prennent l'avion 10, 15, 20 fois par an, vont jouer au golf au Maroc. Et ils nous disent qu'il faut qu'on économise de l'eau et qu'on ait moins de vaches parce qu'elles pètent trop", s'énerve Olivier Lasternas. L'éleveur est très en colère depuis la publication du rapport de la Cour des comptes, le 22 mai dernier. Les Sages recommandent de "définir une stratégie de réduction" du cheptel bovin pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, et atteindre les objectifs climatiques de la France.

Près de 12% des émissions

Si les vaches sont dans le collimateur de la Cour des comptes, c'est parce que l'élevage bovin représente presque 12% des émissions de gaz à effet de serre en France. En ruminant, les vaches produisent du méthane, un gaz qui réchauffe la planète. Ces émissions sont "comparables à celles des bâtiments résidentiels", selon le rapport.

A Payzac, la centaine de vaches limousines d'Olivier Lasternas et de sa femme Isabelle vivent neuf mois sur 12 dehors, dans les prés. Et l'agriculteur ne comprend vraiment pas pourquoi on les pointe du doigt. "D'un côté on entend des choses comme ça, et de l'autre on nous parle de souveraineté alimentaire. Il va bien falloir nourrir le monde entier !", s'étonne Isabelle.

Puits de carbone

"En 60 ans au niveau national on a déjà perdu 3 millions de bovins. Sur les sept dernières années on en a perdu un million. Et en Dordogne on suit exactement la même tendance", ajoute Nicolas Lagarde, le président de la section bovine de la FDSEA, également éleveur à Brantôme. Selon lui, le rapport n'a pas tout pris en compte, et notamment le fait que les prairies elles-mêmes sont des puits à carbone. "En tant qu'éleveurs on est les premiers concernés par le climat. Le changement climatique on le vit tous les jours", dit-il.

A Payzac, Olivier Lasternas invite tous ceux qui le souhaitent à venir le voir dans son exploitation. "Quand on entend notre ancien ministre de l'agriculture Bruno Le Maire vanter les start-ups qui se lancent dans le steak végétal, c'est le ponpon", dit-il.