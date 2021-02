Trophée IDEA : des étudiants marnais en lycée agricole imaginent les exploitations de demain

Imaginer l'agriculture dans cinq, dix ans, c'est un peu le but du Trophée IDEA organisé depuis six ans notamment par le syndicat agricole FDSEA. Sept établissements agricoles et viticoles y participent dont quatre dans la Marne. Au lycée agricole privé LaSalle de Reims Thillois, des étudiants de première année de BTS Analyse et conduite de systèmes d'exploitation planchent dessus depuis plusieurs semaines.

Lucile et Tom imaginent un poulailler mobile et autonome

Et ce qu'ils imaginent Tom et Lucile, c'est un poulailler mobile et autonome. Autrement dit un "poulailler sur roues qui bouge" tous les 15 jours dans un parc de 150 hectares. Et ce poulailler s'intègre dans un paysage bien précis explique Lucile : "dans un verger avec des arbres fruitiers, ce qui permettrait déjà aux poules d'avoir des parcours avec des arbres, de l'ombre, et ca réduirait les risques de prédation... et on aurait aussi un pôle apiculture". Car il y a cette idée désormais ancrée qu'il faut diversifier au maximum une exploitation agricole.

Et le mot "autonome" est aussi important pour Tom : "avec des panneaux solaires sur tous les bâtiments de stockage, et on pourrait récupérer aussi l'eau de pluie, c'est important aujourd'hui car tous les prix vont augmenter et notamment les prix de nourriture donc c'est important d'être autonome". Les étudiants doivent aussi réfléchir aux circuits de distribution, aux prix.

Bien choisir les races de vaches pour l'élevage

Pour le trophée IDEA, on demande aux étudiants de créer un projet innovant ET rentable économiquement. C'est toute la réflexion de leurs camarades Lucie et Antonin qui planchent sur l'élevage, avec une race de vache à viande, la redy black. "Mes parents ils font de la viande depuis des années et lorsqu'ils ont commencé à sortir cette vache là j'étais en stage dans une coopérative et c'était le sujet principal... Elle a de l'angus et c'est très recherché, elle est petite, et elle a pas besoin de rations spéciales comme les races qu'on a l'habitude de voir", explique Lucie.

Elle ajoute que la valorisation est plus facile : "par rapport à une charolaise qui est vendue 3,20 euros le kilo, là on arrive sur des tarifs plus rentables pour nous". Et l'élevage laitier n'est pas en reste pour Antonin, 18 ans, qui s'imagine bien reprendre dans 10 ans l'exploitation de son père. Lui table sur la race jersiaise pour produire du fromage : "elle produit plus qu'une race qu'on utilise souvent pour le lait, la Holstein...".

Quatre établissements en lice dans la Marne

Quatre établissements de la Marne sont en lice pour le Trophée IDEA : le lycée agricole privé de Reims Thillois, le lycée de Sommes Suippes, celui de Somme Vesle et la maison viticole de Gionges. Et la remise des prix aux lauréats est prévue lors des Culturales les 15 et 16 juin prochain.