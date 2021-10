Troupeau effrayé par un drone à l'Alpe d'Huez : "C'est du bon sens d'éviter les troupeaux"

Vous comptez offrir un drone à un proche pour Noël ? Lisez bien cet entretien avant ! Après l'accident de drone qui a eu en août dernier à Villard Reculas, où 14 brebis ont sauté de la falaise, effrayées par un drone, notre invité nous a rappelé la réglementation. Chris Gaillard est pilote de drone assermenté et responsable de la société de prise de vue "Chris Drone" dans la métropole grenobloise.

France Bleu Isère : Pour commencer, d'une manière générale, où a t on le droit de voler et où est-ce interdit ?

Chris Gaillard : Il y a des règles un peu différentes pour les amateurs et les professionnels, ce ne sont pas les mêmes formations (même si les amateurs doivent eux aussi faire une petite formation), mais de manière générale, on ne vole pas dans les zones urbaines, au dessus des groupes de personnes et au dessus des lieux sensibles comme les prisons, les centrales nucléaires, les sites militaires, les aéroports, les aérodromes, etc. Et puis dans la région, il y a les parcs nationaux et les réserves naturelles aussi. Par exemple, dans le Vercors, il y a toute une zone qui est interdite de vol, de même en Chartreuse, on ne peut pas voler dans la zone de silence des moines chartreux. Donc on peut voler à la campagne dans la nature, pas trop près des habitations et des groupes de personnes.

Est ce qu'on peut pour autant survoler un troupeau ou des animaux sauvages comme ça a été le cas à à Villard Reculas ?

Alors il n'y a pas vraiment d'interdiction, mais il y a des recommandations, notamment de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, qui recommande de ne pas s'approcher à moins de 30 mètres. Moi, je trouve qu'à 30 mètres, on peut faire paniquer des animaux, on peut les déranger en tout cas. La loi n'est peut être pas très claire. Après, c'est du bon sens d'éviter de perturber le milieu et d'effrayer les troupeaux.

NDLR : Le site Géoportail permet de connaitre les zones où l’utilisation est possible ou non, et si oui jusqu’à quelle hauteur maximale (dans tous les cas, inférieure à 120 mètres).

Les formations sont-elles obligatoires pour utiliser un drone ?

Il y a deux catégories principale en fait : la catégorie "Open" pour les amateurs, pour tous les drones qui font plus de 250 grammes (la plupart des drones vendus dans le commerce). Pour cela, il y a une petite formation qui est sur le site fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr. C'est une petite formation, un petit examen de 40 questions, à l'issue duquel on obtient un petit brevet de pilotage de drone. C'est nécessaire, et suffisant si on veut simplement aller se balader en Chartreuse avec son drone.

Après, si on veut avoir une activité professionnelle autour du drone, il faut faire une formation plus poussée, qui va durer une semaine. On a la chance dans la région d'avoir un centre de formation connu nationalement, à Montbonnot, Escadrone. Et donc, suite à cette formation, on va passer un brevet de pilote à la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, c'est le même organisme qui délivre les brevets de pilote d'avion. Et ensuite, il faut aller s'enregistrer auprès de la préfecture, prendre une assurance, etc. Quand on fait un vol dans une zone qui, normalement, est interdite aux amateurs, il y a des déclarations à faire et des autorisations à demander. Globalement, en France, on peut voler partout, à condition d'avoir la bonne autorisation.