Truffes, foie gras et chapon 100 % local au marché fermier de Noël à Chambray-lès-Tours

Vins, miel, chapon ou truffes : le marché fermier de Noël de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire a accueilli ce jeudi 23 décembre 43 producteurs, "principalement de la Touraine, un mareyeur de la Charente-Maritime et un viticulteur de la Sarthe de l'appellation Jasnières-Coteaux du Loir", détaille Raphaël Caspi-Torrent, organisateur du marché et conseiller filière et circuits-courts à la Chambre.

Foie gras, miel, vins ou dinde : la majorité des produits sont de la Touraine sur marché fermier de Noël de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. © Radio France - Mathilde Errard

Ce marché était l'occasion pour Stéphane, qui porte un grand cabas bien rempli, de faire des cadeaux gourmands pour ses frères et sœurs. "On essaye de varier à chaque fois. Là j'ai de la crème d'asperges au piment d'Espelette, des rillons, des rillettes de Tours. Cela permet de changer des chocolats !"

Et autre avantage de ce marché : "On a tous les producteurs au même endroit. Donc, le matin on vient ici et dans l'après-midi on part en Bretagne pour le réveillon".

Nicolas (gauche) et Alexandre Bouchet vignerons sur le domaine Bouchet à Montlouis-sur-Loire. © Radio France - Mathilde Errard

Giselle et Pierre, eux, sont venus pour trouver la dinde de Noël, "rôtie avec des marrons", précisément. Et surtout, ce couple de retraités cherchait un produit local, "c'est ce qu'on préfère. C'est plus naturel et ça vient directement du producteur", explique Pierre. Et, "on leur fait confiance", ajoute Giselle.

C'est la trentième année que la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire organise ce marché. D'autres sont aussi organisés au printemps, à l'été et à l'automne. Un moyen pour les producteurs de vendre et de valoriser leur production, puisque "les marchés ont, certes, été maintenus pendant les confinements et certains consommateurs sont revenus vers le circuits court , mais ça essoufflé depuis juillet 2020", observe Raphaël Caspi-Torrent.

En moyenne, 1 500 personnes viennent sur ce marché de Noël chaque année.