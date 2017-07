Truite corse : friture sur la ligne

En Haute-Corse, rien ne va plus entre la fédération régionale de pêche et certains pêcheurs qui dénoncent une mauvaise gestion des rivières, et surtout l'absence de truites. Un collectif de pêcheurs en colère a même vu le jour. La fédération, quant à elle, reste ferme sur ses positions.

"Il faut aleviner, c'est à dire repeupler les rivières en introduisant de jeunes poissons d'élevage"... C'est l'appel lancé par des pêcheurs désespérés de ne plus trouver de truites dans les rivières de Haute-Corse. Ils se sont regroupés en collectif. "Il faut absolument, disent-ils, faire quelque chose pour y remédier".

Pierre-Charles Luzi, l'un de ces pêcheurs :

"Il faut absolument aleviner", réclame le collectif des pêcheurs en colère. "Non, non et non", répond la fédération corse de pêche

Aleviner ? Pas si simple. Parce que tout d'abord, cela fonctionne très mal avec les truites de Corse et celles de Méditerranée. Et, ajoute Antoine Battestini, le président de la fédération corse de pêche, " il est hors de question d'introduire des poissons de l'Atlantique car ils mettraient en danger les espèces locales".

Antoine Battestini dénonce avec virulence "les caprices de certains pêcheurs" :

En attendant, il y a urgence. De 9 000 cartes de pêche délivrées en Haute-Corse il y a 20 ans, on est passé à seulement 5 000 aujourd'hui. Et sans doute moins l'année prochaine, si les truites demeurent toujours aussi rares.