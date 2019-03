Tuberculose bovine : comment s'organise la lutte contre la maladie en Dordogne ?

Thiviers, France

"En tant qu'éleveur, on vit tout le temps avec une épée de Damoclès au dessus de la tête. On croise les doigts pour que notre troupeau ne soit pas contaminé par la tuberculose bovine", raconte Joël Faure, éleveur à Thiviers. Cet agriculteur sait de quoi il parle : il a subi un abattage total de ses 521 animaux en 2005 à cause de la maladie, et un autre, partiel, en 2012.

Un événement dont il a mis du temps à se remettre économiquement, sanitairement et psychologiquement. Pour illustrer comment s'organise la lutte contre la maladie, Joël Faure a fait visiter son exploitation mardi 12 mars au préfet de la Dordogne et aux acteurs de la filière.

En 2017, la Dordogne était le département le plus touché par la tuberculose bovine, maladie insidieuse qui se transmet par les contacts avec la faune sauvage, l'eau d'abreuvement ou les autres troupeaux. Mais la lutte commence à porter ses fruits. Seuls 9 foyers ont été détectés pour l'instant, contre 16 l'année dernière à la même date (même si les contrôles continuent jusqu'à mi-mai).

Des contrôles désormais systématiques

La lutte s'organise en 3 axes : prévention, surveillance et assainissement. Pour éviter au maximum la contamination, l'accent est mis sur la prévention. Il faut mettre en place des mesures concrètes pour limiter les risques de contamination. "Par exemple, installer des doubles clôtures, maîtriser l'abreuvement, sécuriser les fumières pour éviter que les animaux, type gibier, blaireau ou renard, ne viennent, sécuriser aussi l'alimentation en la mettant en hauteur pour éviter que les animaux indésirables puissent y accéder", explique Frédéric Piron, à la tête de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

L'accent est mis sur la prévention pour mieux lutter contre la tuberculose bovine. © Radio France - Emeline Ferry

Nouveauté cette année : les dépistages sont désormais systématiques. Concrètement, l'ensemble des élevages bovins périgourdins sont contrôlés, soit environ 2.800. "La totalité du département est maintenant concernée par la prophylaxie, et l'âge des bovins testés a été rabaissé. Il passe de 24 à 18 mois", souligne Patrick Bardoux, directeur du Groupement sanitaire de défense (GDS). Ce qui fait 140.000 animaux à contrôler, contre 98.000 l'année dernière.

Un préfet qui connaît bien cette problématique

Frédéric Périssat, le préfet de la Dordogne, a rappelé son attachement à lutter efficacement contre cette maladie pendant la visite. Il connaît bien cette problématique, puisqu'il y a été confronté dans les deux départements où il a exercé avant d'arriver en Périgord (les Ardennes et les Landes).

"Dans les Ardennes, ce sujet est derrière nous, il n'existe plus. Donc c'est pour moi une preuve que l'on peut arriver à éradiquer cette maladie. Ce qui est très important dans la lutte contre la tuberculose bovine, c'est que tout le monde se mobilise, c'est-à-dire non seulement les éleveurs, les vétérinaires, mais également tous les acteurs de la filière : ceux qui travaillent autour des animaux, ceux qui s'occupent aussi de la faune sauvage (les chasseurs, les louvetiers, les piégeurs)", estime Frédéric Périssat.