Tuberculose bovine : Jocelyn Bertrand, éleveur dans le Calvados, a perdu 300 bovins

"Ces animaux étaient à notre image. Ils nous ressemblaient", explique Jocelyn Bertrand, éleveur bio en Suisse normande, encore choqué. Entre le 20 avril et le 20 mai 2023, il a vu partir un peu plus de 300 bovins à l'abattoir. La totalité de son cheptel.

Une des bêtes a été testée positive à la tuberculose bovine. Résultat, l'ensemble du troupeau doit être, par mesure de sécurité sanitaire, abattu. "Elle a dû être contaminée récemment", précise l'éleveur.

"On est anéantis"

L'activité de l'exploitation bio de cet agriculteur reposait principalement sur son élevage. "Notre cheptel avait 25 ans. Historiquement, on a repris plusieurs petites structures. On a perdu les lignés de bêtes qu'on avait depuis des années", indique Jocelyne Bertrand.

Depuis plusieurs semaines, l'éleveur continue de faire vivre la ferme sans ses vaches et ses veaux. "On est anéantis, épuisés. Limite détruits", souffle-t-il. Pourtant, l'exploitant ne baisse pas les bras. Ses tracteurs tournent pour botteler son foin. "On continue de prendre des risques dans nos petites parcelles pentues."

Impossible de reconstituer un cheptel bio

L'agriculteur va être indemnisé par l'Etat à hauteur du prix de la viande pour chaque bête. "Ça va faire une rentrée d'argent considérée comme exceptionnelle, donc on va devoir reverser plus de 100 000 euros d'impôts dessus. L'équivalent de 50 bêtes", soupire Jocelyn Bertrand.

En plus de cette perte sèche, l'éleveur ne pourra pas retrouver un cheptel bio. "Aujourd'hui, sur le marché, c'est impossible de retrouver 300 vaches en agriculture biologique. On repart donc avec des bêtes conventionnelles. On est obligés."

L'agriculteur rebondit lentement. Il a parcouru les quatre coins de la France pour reconstituer son troupeau. "Elles vont venir de cinq endroits différents. Il va falloir repartir. Certains disent que c'est que des bêtes avec des chiffres, mais moi je ne suis pas d'accord. Ce sont nos bêtes, on y tient. C'est tout le problème avec les sentiments."

“Il faut des aides pour financer la protection des élevages” - Anne-Marie Denis, présidente de la FRSEA de Normandie.

Quand un agriculteur comme Jocelyn Bertrand est touché, il lui faut en général beaucoup de temps pour s’en remettre. “Bien sûr, ça laisse des séquelles importantes. Déjà des séquelles techniques et financières sur l'exploitation. Mais aussi des séquelles sur l'amour du métier, si j'ose dire. Ces agriculteurs là doivent reconstruire leur production, leur élevage, retravailler avec les collègues et affronter le grand public en face. Ils ont la crainte du regard des autres” détaille Anne-Marie Denis, la présidente de la FRSEA de Normandie, qui travaille sur le sujet depuis sept ans.

Cette tuberculose bovine fait l'objet d'une surveillance renforcée depuis 2014 dans le Calvados et 2017 dans l'Orne. Elle circule d’élevages en élevages via la faune sauvage (cerfs, blaireaux, sangliers….). “Les chasseurs ont un rôle important. On a besoin d'eux justement pour la régulation du gibier. Mais il faut aussi qu'en plus des chasseurs, on nous permette de pouvoir justement réguler cette faune. Ce n’est pas toujours possible parce qu’on est beaucoup attaqué par les associations de défenses des animaux qui sont très agressives. Elles ne prennent pas conscience du danger de la maladie et du risque”, grince la présidente régionale du principal syndicat agricole.

L'autre solution de plus en plus envisagée consiste à protéger les élevages. “On regarde comment faire pour pouvoir sécuriser nos troupeaux. Des clôtures, des protections des points d'eau, des protections des points alimentaires, des protections des troupeaux entre exploitations voisines. Tous ces éléments sont en train de se mettre en place. Ceci dit, il en coûte entre 5.000 et 30.000 €. On peut avoir un peu d'aide de l'État qui couvre environ 40 %. Comment on fait pour trouver les 60 % complémentaires ? Si on veut réussir cette sécurité, il faut qu'on mette en place un financement. J'en appelle vraiment à l'État, à nos collectivités, aux départements et à la région” conclut Anne-Marie Denis