Tulle : des producteurs de volailles mobilisés pour défendre l'élevage de plein air

Des éleveurs de volailles du Limousin et de Dordogne ont mené une action coup de poing à Tulle ce lundi, pour défendre l'élevage de plein-air.

Près d'une centaine d'éleveurs ont envahi l’Intermarché de Tulle ce lundi matin lors d'une manifestation à l'appel de la Confédération Paysanne, pour dénoncer les mesures de lutte contre la grippe aviaire. Pour eux, elles sont inutiles, comme par exemple les interdictions d'élevage imposées en cas de découverte d'un foyer de l'épizootie. Le syndicats agricole dénonce aussi l'impact économique de ces mesures, qui menacent la survie des exploitations de volailles.

Pour attirer l'attention des consommateurs sur leur détresse, les éleveurs de volailles ont collé des étiquettes sur les produits d'un supermarché de Tulle. © Radio France - Philippe Graziani

Des éleveurs venus de Corrèze, mais aussi de Haute-Vienne, de Creuse et de Dordogne ont répondu à l'appel et ont commencé par une action de sensibilisation auprès des consommateurs dans les rayons d'un supermarché. Ils ont apposé des étiquettes sur les boites d'œufs et les barquettes de volailles. Des autocollants portant la mention "Sauvons l'élevage de plein-air" ou encore "Le plein-air c'est fini" avec un symbole de tête de mort sortant de la bouche d'un canard. Les éleveurs ont ensuite convergé vers le le parvis de la cité administrative pour pique-niquer, avant d'aller défiler sous les fenêtres de la préfecture de la Corrèze.