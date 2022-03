Tulle : les agriculteurs manifestent contre la hausse du prix du gasoil pour leurs tracteurs

La flambée du prix des carburants se fait aussi très ressentir dans les exploitations agricoles. Le prix du GNR, le gasoil non routier utilisé par les tracteurs en particulier, a doublé. Et les entreprises ne peuvent pas suivre. C'est ce que sont venus manifester hier soir devant la préfecture à Tulle une quarantaine d'agriculteurs à l'appel de la coordination rurale.

Moins de semis ou moins de récolte

Le calcul est simple à faire. "Pour une exploitation en France il faut compter à peu près 15 000 litres de gasoil par an" indique Amélie Rebière. Le carburant est donc en moyenne une charge de 30 000 euros par an désormais contre 15 000 l'an dernier. Une charge incompressible : "on est totalement tributaires du gasoil. Que ce soit pour nourrir les bêtes, pour faire les travaux dans les champs". Et le printemps arrivant ces derniers vont considérablement augmenter ajoute Jean-Edouard Felgines, producteur laitier à Voutezac. Et certains comme lui ne pourront pas faire tourner le tracteur pour tout ce qu'il y a à faire. "Beaucoup d'entre nous vont devoir faire des choix. Donc si on ne peut pas récolter ou semer, déjà ça va être compliqué pour les bêtes"

Des exploitations en danger

Et pour nous aussi ajoute l'agriculteur qui pense que des pénuries sur nos étals ne sont pas à exclure. D'autant que de nombreuses productions agricoles sont aussi impactées par d'autres hausses souligne Jean-Pierre Rebière éleveur à Saint-Bonnet-près-Bort. "Cette hausse des carburants est corrélée à une hausse des engrais et des matières premières". Alors oui, les exploitations sont en danger ont affirmé les manifestants ce jeudi soir. Ils demandent donc des aides d'urgences, en particulier de pouvoir bénéficier d'exonérations fiscales à l'instar des marins-pêcheurs. Ils réclament aussi des volumes de carburant à des prix garantis. Une délégation a été reçue par la préfecture.