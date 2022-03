Ukraine : La FNSEA estime être mieux entendue des candidats à la présidentielle sur la question des engrais

L'une des conséquences de l'invasion russe en Ukraine est la crainte d'une crise agricole. Les semis devraient être perturbés dans une région considérée comme le grenier à blé de l'Europe. C'est l'une des préoccupations au salon de l'agriculture à Paris, et la FNSEA essaie de se faire entendre sur le sujet.

"Les politiques ont changé de disque depuis une semaine", constate Jean-Alain Divanac'h, président de la FDSEA du Finistère. "Par rapport au risque de pénurie alimentaire actuelle, les envies environnementales, les demandes sociales parfois très poussées sur l'environnement, même s'ils ne faut pas les écarter, il faut les appréhender autrement."

Engrais et produits sanitaire encore plus nécessaires demain

Et pour parler clairement, la FDSEA du Finistère avance ses pions sur les intrants. "Par exemple sur les engrais et les produits phytosanitaires, il est nécessaire de les utiliser pour pouvoir produire" et compenser la perte du grenier à blé de l'Europe. "Demain ils seront encore plus nécessaires. Il faut qu'à l'échelle de la planète, les autres secteurs puissent produire de la quantité pour assouvir les besoins de la planète."