ULM, caméra thermique... en Chartreuse, les pêcheurs mesurent l'impact d'une sécheresse record

Le mois de juillet a été le plus sec depuis plus de 60 ans. C'est le constat de Météo France, alors que 91 départements, dont toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, connaissent des restrictions d'eau. La sécheresse se voit particulièrement dans nos montagnes, dans nos rivières, où les associations de pêche se mobilisent fortement ces derniers jours pour sauver ce qui peut l'être.

Le reportage de Théo Hetsch Copier

Ainsi, en Chartreuse, les Pêcheurs du Haut Guiers (Association Agréée pour la Pêche et pour la Protection du Milieu Aquatique), font régulièrement le tour des rivières pour mesurer la températures des cours d'eau. Ce jeudi 28 juillet, Marcel Guittat, le président, est au niveau de Saint Laurent du Pont, il trempe son thermomètre dans le Guiers Mort. Verdict : 14,2 degrés, à 9h et demi du matin. "A cette heure-ci, c'est très bien", se félicite le pêcheur. "Il est très important que la température ne dépasse pas 22-23 degrés, car c'est la température létale pour la truite sauvage, en tout cas pour les adultes", explique-t-il. "En revanche, les petits - les alevins - eux sont beaucoup plus sensibles. On en perd 50% dès que la température dépasse les 15-16 degrés".

Caméra thermique et ULM pour vérifier la température des rivières

Or, la semaine dernière, dans de nombreux endroits des ruisseaux alentours - Guiers, Guiers Mort et Guiers Vif - les températures ont dépassé largement ces températures limites : 22,7 degrés relevés à 19h25 dans le en aval de la zone industrielle de Saint-Laurent-du-Pont, ou encore 20,6 degrés en aval de Saint-Pierre d'Entremont à 19h25... Afin d'avoir une vision globale et précise du phénomène, les pêcheurs ont mené le 20 juillet dernier une grande opération baptisée "trame Turquoise" : un ULM a survolé la zone avec une caméra thermique, et les bénévoles ont quadrillé la zone avec des thermomètres. "Le but est de relever précisément toutes les zones de fraicheur - les refuges thermiques - où se rassemblent les poissons pendant ces épisodes de canicule, afin de les protéger, de les sanctuariser", explique Marcel Guittat.

Les mesures prises lors de l'opération Trame Turquoise © Radio France - Théo Hetsch

Dans cette période de sécheresse, où les niveaux d'eau sont très bas, les pêcheurs doivent aussi faire face à un braconnage en hausse. "On a effectivement vu plusieurs personnes pêcher à la main, dans la zone de la réserve naturelle. C'est interdit bien sûr. Il faut avoir en tête que lorsque vous pêchez à la main dans une rivière, encore plus lorsque vous êtes prêt d'une zone réservée, vous prélevez tous les géniteurs et les poissons qui vont se reproduire par la suite", explique le garde-pêche de l'association, Gilles Rondot. "On a même des secteurs où l'on a vu des pêches à l'eau de javel. Cela prive d'oxygène les poissons, qui viennent s'échouer sur le bord. C'est dramatique...". Les pêcheurs font aussi de la prévention auprès des enfants pour limiter les barrages en pierre qui entravent la circulation de l'eau.

"Il faut laisser un débit réservé à nos ruisseaux et nos rivières"

Mais ça, c'est lorsqu'il y a encore de l'eau et des poissons vivants... Car un peu en amont, à Saint-Jospeh-de-Rivière (où le village porte mal son nom en ce moment...), le Merdaret est complètement à sec. Les pêcheurs ont trouvé plus de 50 truites mortes, asphyxiées. "On les a vu crever, c'était horrible. On n'a pas pu les sauver. Il aurait fallu faire une pêche de sauvetage, mais pour cela il faut des moyens et il faut une rivière pour les accueillir. Et encore, ce n'est jamais bon", rappelle Gilles Rondot.

Le ruisseau Le Merdaret est complètement à sec en cette mi-juillet © Radio France - Théo Hetsch

Malheureusement, cette situation, si elle est particulièrement intense cette année, n'est pas nouvelle : "Ah non, on voit ça presque tous les ans, en raison des pompages qui sont fait en amont, pour l'arrosage du maïs, des pelouses, etc, qui ne sont pas du tout adéquats" estiment les deux pêcheurs. "On tire la sonnette d'alarme depuis longtemps, on savait que la canicule allait arriver. Ces restrictions d'eau auraient pu être faites beaucoup plus rapidement". Selon eux, "il faut laisser un débit réserver à nos ruisseaux et nos rivières, pour que la vie puisse continuer. Car sans eau, je rappelle qu'on ne serait pas là pour en discuter..."