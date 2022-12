Un 7eme cas de grippe aviaire détecté en Dordogne

La Dordogne compte désormais sept cas de grippe aviaire. Il y avait six cas avérés et deux suspicions détectées lors de mesure d'abattage préventif dans la zone critique. Après des analyses, la grippe aviaire a bien contaminé l'un des deux élevages suspectés d'après les services de l'Etat. Cet élevage est situé dans le même secteur de Saint-Geniès. On ignore pour le moment s'il s'agit d'un élevage de palmipèdes ou de gallinacés.

Ce mardi, sur Franceinfo, Christiane Lambert la présidente de la FNSEA, a annoncé que le vaccin contre la grippe aviaire "sera prêt au mois de juin" 2023. Aujourd'hui, le vaccin est "en phase de test" selon la présidente du syndicat agricole majoritaire qui souhaite que l'on puisse "aller plus vite car pour les producteurs qui ont investi dans des bâtiments, qui ont repeuplé, et qui doivent tuer leur élevage [...] psychologiquement c'est épouvantable".