C'est une éclaircie dans le contexte très tendu des relations entre producteurs et grande distribution. Au salon de l'agriculture, l'enseigne Lidl a signé un contrat avec 80 éleveurs laitiers de la Creuse, de la Haute-Vienne et de l'Indre. Lidl paiera un prix supérieur au cours moyen du lait.

Limousin, France

Alors que le gouvernement tente d'inverser le rapport de force dans la fixation du prix des produits agroalimentaires entre producteurs et grande distribution, l'accord que viennent de signer l'enseigne Lidl et 80 éleveurs laitiers de la Creuse, de la Haute Vienne et de l'Indre est assez exemplaire.

La chaîne de grandes surfaces à bas coût veut commercialiser un camembert garanti sans OGM, et pour cela elle s'engage à payer le lait un peu plus cher aux producteurs : 3 cts de plus au litre, soit un prix de 34 cts / litre de lait. La différence n'est pas énorme et ce prix n'est pas encore optimal pour les producteurs, mais il se rapproche de l'équilibre afin que les éleveurs équilibrent leurs coûts de production et leurs revenus.

De plus, le camembert sera fabriqué par la laiterie Chavegrand , 47 salariés à Maison Feyne, dans le nord de la Creuse. On le trouvera sous le nom de "Chêne d'Argent" dans 1000 magasins Lidl en France.