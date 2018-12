Un accord important pour la filière laitière entre Bel, les producteurs de lait et Intermarché

Intermarché accepte de payer plus cher certains produits Bel, pour mieux rémunérer les producteurs de lait du groupe laitier. Un accord a été conclu entre Bel, ses producteurs, et l'enseigne de la grande distribution.

Laval, France

Les producteurs de lait Bel sont mieux lotis que d'autres. Un accord a été signé fin 2017 pour 2018, entre le groupe laitier Bel et les 800 exploitations laitières (dont plus de 330 en Mayenne), rassemblées dans l'association des producteurs Bel Ouest (APBO). Objectif : mieux rémunérer les producteurs.

371 euros les 1000 litres de lait

Cet accord est reconduit pour l'année 2019, il définit un prix fixe pour le lait, qui permet aux producteurs de vivre de leur production, et d'être à l'abri des variations des cours du marché. Pour 2019, un troisième partenaire entre dans l'accord : Intermarché.

Les producteurs sont donc payés à un prix fixe, à savoir 371 euros les 1.000 litres de lait (350 euros + 21 euros de prime qualité). C'est un prix nettement supérieur au prix moyen du lait standard en France, qui s'élevait à 333 euros les 1.000 litres en 2017, selon FranceAgriMer.

Des animaux nourris sans OGM

En échange, les producteurs se sont engagés sur de bonnes pratiques. "C'est la garantie d'avoir un lait issu d'animaux nourris sans OGM, sans organisme génétiquement modifié, et de faciliter l'accès des vaches aux pâturages, au minimum 150 jours par an", explique Anne-Laure Dutertre, productrice à Courcité et vice-présidente de l'association des producteurs. "Ce prix-là, il a vraiment été co-construit entre Bel et l'association des producteurs, à partir de chiffres issus de nos exploitations" ajoute l'éleveuse.

Une augmentation des prix répercutée sur les tarifs payés par Intermarché

Cette année, le groupe Bel a supporté quasiment seul l'augmentation du prix du lait et n'a presque pas répercuté sur les prix aux distributeurs. Pour 2019, Intermarché accepte de payer plus cher les produits Bel.

"Bel s'était déjà engagé pour l'année 2018 à une meilleure rémunération, et n'a compensé que très partiellement et de manière insuffisante par des augmentations de tarifs auprès de la grande distribution. En 2019, pour pérenniser ce modèle vertueux, il faut impérativement qu'au delà de Bel et des éleveurs APBO, que toute la filière se mobilise, et ça inclut les distributeurs", raconte Jennyfer Marquet, la directrice générale de Bel pour la France.

"Pour pérenniser ce modèle, il faut que toute la filière se mobilise".

"Intermarché nous a rejoint sur cet accord, en acceptant des augmentations de tarifs, si effectivement on faisait la preuve que ça permettait une revalorisation des revenus agricoles. Il s'agit bien pour les trois de travailler de manière concrète et de manière transparente pour une meilleur répartition de la valeur" estime la dirigeante.

Cet accord répond selon elle aux préoccupations des Français : "les préoccupations sont clairement d'avoir des produits de qualité, d'origine française dont ils comprennent d'où viennent les ingrédients. Une des attentes c'est aussi d'être plus responsables, d'avoir des achats militants, de pratiquer des justes rémunérations par rapport aux producteurs de lait".

"C'est une relation de filière qui est en train de s'écrire entre des acteurs." - Anne-Laure Dutertre

Reste à savoir désormais si Intermarché va répercuter l'augmentation des tarifs sur le consommateur, ou tout simplement réduire sa marge. Le groupe Bel lance un appel aux autres distributeurs, pour entrer dans cet accord.