Un agriculteur creusois s'affiche dans le métro parisien

Jouany Chatoux participe à la campagne d'affichage des Jeunes Agriculteurs. Une opération de communication dans le cadre du Salon de l'Agriculture qui commence samedi. Objectif : montrer des agriculteurs modernes et des exploitations innovantes, respectueuses de l'environnement

Sous l'impulsion du syndicat des Jeunes Agriculteurs, des éleveurs envahissent cette semaine le métro parisien pour améliorer l'image de l'agriculture et sortir des "polémiques". Avant l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris samedi, de grandes affiches dans 263 stations, soit la quasi-totalité du métro parisien, montreront des agriculteurs modernes aux profils très variés : hommes, femmes, éleveurs, céréaliers, vignerons, nés sous le signe de l'Hexagone ou des outre-mers.

On peut concilier environnement et production - Jouany Chatoux

Parmi les agriculteurs, le creusois Jouany Chatoux dont, dit l'affiche : "L'élevage bio A LE GOÛT de l'emploi". Eleveur à Pigerolles, il s'est associé en 2013 pour créer Emergence Bio. Une exploitation diversifiée avec de la production animale, l'installation d'un maraîcher, la construction d'un méthaniseur, d'un local pour de la vente directe ou encore un restaurant... "généralement quand on parle de l'agriculture ce sont les 5% de chaque extrêmité, que ce soit de l'agriculture industrielle ou l'image traditionnelle qu'on pouvait voir il y a 50 ans. Mais, les 90% on en parle jamais, alors que c'est l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui." A Pigerolles, Jouany Chatoux et ses associés ont aussi créé un Groupement d'Employeurs qui fait travailler cinq personnes.

Chez Emergence Bio, le méthaniseur chauffe les serres et garde les tomates à bonne température lors des nuits un peu fraîches © Radio France - Thomas Schnell

Alors que la station Opéra est déjà entièrement pavoisée, le reste du métro parisien le sera à compter de jeudi, pour une semaine. Le coût de l'opération, financée par Terres innovantes (le fonds de dotation des JA) se monte à 100.000 euros. Une affiche de 5x10 mètres, représentant trois de ces profils, sera également affichée dans le pavillon principal du Salon de l'Agriculture, qui se tiendra jusqu'au 5 mars, Porte de Versailles.

Quant au modèle d'exploitation creusoise, il sera également bien exposé sur le Salon. "La Boucle Verte", le documentaire sur Emergence Bio sera diffusé tous les jours sur le stand de la Région Nouvelle-Aquitaine.