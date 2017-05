Un agriculteur d'Uttenhoffen lance un appel aux dons pour améliorer le bien-être de ses brebis

Régis Ruch, éleveur de brebis à Uttenhoffen, a besoin d'aide. Il lance un financement participatif pour acheter un robot d'alimentation pour nourrir ses brebis. Objectif: améliorer le bien-être de ses animaux et celui de l'agriculteur de la même manière. Un projet qui a un coût : 40 000 euros.

A Uttenhoffen, Régis Ruch est seul pour s'occuper de ses 600 brebis. Depuis 14 ans, cet agriculteur n'est pas parti en vacances et s'investit tous les jours dans sa bergerie. Aujourd'hui il veut améliorer le bien-être de ses animaux et il lance pour cela un financement participatif pour acheter un robot d'alimentation pour nourrir ses brebis. Le but : améliorer le bien-être de ses animaux et celui de l'agriculteur de la même manière. Un projet qui a un coût : 40 000 euros.

Gagner du temps pour s'occuper de ses brebis

Régis Ruch est seul pour s'occuper de ses 600 brebis, grâce au robot la nourriture est distribuée automatiquement et l'éleveur peut choisir la quantité mais aussi la nourriture qui convient selon les brebis: "Il va passer toutes les demi-heures, tous les quarts d'heures en fonction de comment on le programme. On va essayer de réaliser ce qui se passe à l'extérieur. En pâturage, une brebis se lève va manger de l'herbe va se coucher, va remanger un quart d'heure après va se recoucher, leur transit va fonctionner en continu et grâce à cela on ne va pas créer d'acidose." L'objectif c'est aussi de gagner du temps pour s'occuper davantage de ses animaux : "C'est entre deux et quatre heures par jour qui sont libérés rien que pour les animaux. " Nancy Hugnet, une voisine a été emballée par l'idée. Elle a décidé de lui donner un coup de main, pour partager le projet sur les réseaux sociaux : "En discutant on voit que c'est quelque chose de très bien que ce soit pour les animaux mais aussi écologiquement." Un robot qui fonctionne à l'électricité et non au gazole comme la mélangeuse, un gain économique mais aussi un bon point pour l'écologie.

Régis Ruch et Nancy Hugnet espèrent récolter 29 000 euros pour ce projet. Pour faire un don, rendez-vous sur le site du financement participatif.