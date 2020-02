Un agriculteur de l'Orne soupçonné de maltraitance après la découverte de bovins morts dans son champs

Pontchardon, France

C'est un véritable charnier qu'a découvert samedi 15 février au matin une habitante de Pontchardin, dans l'Orne, non lion de Vimoutiers, alors qu'elle se promenait aux alentours des champs d'un agriculteur de la commune : huit cadavres d'animaux, et des bêtes encore agonisantes laissées à l'abandon depuis plusieurs jours. La riveraine s'est empressée d'alerter la mairie, ainsi qu'une association de défense des animaux, Les Paniers du Coeur. Elle a porté plainte dès le lendemain contre l'éleveur pour cruauté envers les animaux.

"C'est pour que la situation ne se reproduise pas" explique Colette, l'une des bénévoles de l'association. Les pertes dans un troupeau ne sont pas si rares, mais chez cet agriculteur, ce n'est pas une première. Ses vaches sont souvent délaissées, et ses clôtures dégradées : les animaux s'enfuient donc régulièrement de ses champs et son retrouvés sur la route ou chez des voisins.

En tout, huit bovins ont été découvert morts dans le champs de l'agriculteur. - Association Les Paniers du Coeur

Mais ces cas de négligence récurrents ne sont pas vraiment intentionnels dans la mesure où l'éleveur ne s'en sort plus. Il a repris l'exploitation familiale à la mort de ses parents il y a quelques années, et depuis, il s'occupe seul d'un cheptel qui compte 150 têtes, réparties sur une centaine d'hectares. Christophe Bignon, le maire d'Avernes-Saint-Gourgon, une commune voisine sur laquelle l'éleveur possède des terrains, explique que cet homme a des difficultés depuis plusieurs années, et qu'il n'arrive plus à tout gérer.

Après les intempéries, l'agriculteur, complètement dépassé par les événements, ne s'est pas occupés de ses bêtes mortes - Association les Paniers du Coeur

Face aux incidents de plus en plus fréquents, la mairie de Pontchardon a été alertée, et lui a demandé d'agir. L'éleveur, à l'époque, promet de vendre une partie de ses animaux, mais le temps passe et rien n'est fait.

Avec les intempéries de la semaine dernière, l'éleveur s'est laissé complètement dépasser par les événements, et a tardé à s'occuper de ses bêtes mortes dans son champs. Les équarrisseurs ont été appelés trop tard pour venir chercher les bêtes à temps.

Après samedi dernier et la découverte du charnier, la sonnette d'alarme est tirée : le service départemental en charge de la santé et de la protection animale s'est penché sur l'affaire. Selon Eric Piednoël, adjoint au sein du service, l'éleveur s'est engagé à vendre 50 bêtes avant la fin du mois, et la totalité de son troupeau d'ici la fin de l'année.