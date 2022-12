Un agriculteur du Sud Vendée rassure ses voisins face à son pulvérisateur

C'est l'image qui symbolise souvent l'agriculteur utilisateur de pesticides, le tracteur et le pulvérisateur allant et venant dans les champs. Mais on ignore que ces pulvérisateurs sont d'une part réglementés, et ils sont aussi de plus en plus utilisés en agriculture biologique pour pulvériser des engrais ou produits conformes au bio. Afin de rassurer ses voisins un agriculteur en conversion bio près de Fontenay-le-Comte leur a donc écrit.

"On est un peu stigmatisés" Alexis Mainard

"Il y a quelque temps j'avais pris mon pulvérisateur sur ma parcelle située en bordure d'un lotissement -raconte Alexis Mainard -et j'ai reçu un petit doigt d'honneur, et en lisant sur les lèvres on sait très bien lire pollueur. Donc ça m'avait un petit peu choqué, agacé. Du coup, on est un petit peu stigmatisés. Les gens ne savent pas vraiment ce qu'on fait avec un pulvérisateur. Et donc, je me devais d'expliquer un petit peu. On utilise avec un pulvérisateur des biostimulants, des bactéries pour activer le sol et on peut soigner les plantes". Ce producteur céréalier cultive 100 hectares de blé, orge, maïs, tournesol, tricitale. La moitié est en encore en conventionnel.

"C'est très bien d'avertir les gens" réagit Robert, retraité et voisin de l'agriculteur. " Le pulvérisateur aujourd'hui a tout a fait sa place en agronomie et je pense qu'on va en voir de plus en plus" souligne Alexis Mainard.

