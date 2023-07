Un an après, Condé-sur-Ifs a pris des mesures pour éviter un nouveau feu de récolte

Un an après, la nature a en grande partie repris ces droits. Plus de traces de l'incendie depuis la route, même si certains arbres bicentenaires ont disparu et que les bois avoisinants ne sont plus les mêmes. Une date, le 19 juillet 2022 que le maire, Laurent Declerck n'a pas oublié : "ça m'a énormément choqué parce que je ne pensais pas qu'un jour on pourrait voir ça sur la commune." L'élu reste marqué par la vitesse de propagation du feu, difficile à contenir malgré les moyens déployés.

A l'époque, des maisons sont évacuées par mesure de précaution. Christophe qui vit à proximité des champs, s'en souvient : "on était au boulot quand mes beaux-parents nous ont prévenus. Quand on n'est pas chez soi pour voir ce qui se passe, ce n'est pas terrible ! Si on revient le soir et qu'il n'y a plus de maison, ce n'est plus pareil." Heureusement, aucune habitation n'est touchée l'incendie.

L'hélicoptère de la sécurité civile avait été envoyé en renfort pour assister les pompiers du Calvados à Condé-sur-Ifs © Radio France - Cyrielle Le Houëzec

Des mesures ont été prises pour contrer un nouvel incendie

Depuis, la municipalité a renforcé son dispositif pour faire face à un nouvel incendie. Trois grandes réserves d'eau - deux de 60 mètres cubes et une de 120 mètres cubes - pour les pompiers ont été construites alors qu'une seule existait jusqu'à présent. Les chemins ont été nettoyé pour couper toute propagation. Par ailleurs, deux bouches à incendies supplémentaires vont être installées à Condé sur Ifs dans les jours à venir. Le maire, Laurent Declerck : "il faut qu'on ait le problème pour qu'on se dire enfin : il faut le faire. On a mis des défenses incendie (les réserves d'eau) au pied des maisons, çà nous apporte une garantie supplémentaire. Et le fait que les chemins soient broyés (nettoyés) au maximum à même le bord des routes permet de faire pare-feu, de stopper les flammes." Et de sous-entendre qu'il serait bien que les services de l'Etat applique la même règle pour ses propres routes.

Autre décision, ponctuelle cette fois-ci : le feu d'artifice du 14 juillet n'a pas eu lieu cette année. Trop dangereux à proximité des champs avec la sécheresse actuelle. "C'est lourd d'interdire, c'est vrai. Quand il n'y a pas de problème, tout va bien mais le jour où il y en a un, le responsable, on le connaît d'avance. Donc je prends mes responsabilités" assume le maire.