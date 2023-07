Un ancien agriculteur du Vimeu "bien dans ses bras, bien dans sa tête" écrit un livre sur son parcours

Jean-Marc Fournier, producteur laitier retraité et auteur de "Résilience d'un éleveur" chez lui à Bethencourt-sur-Mer (Somme)

C'est après avoir vu le film d'Edouard Bergeon, Au nom de la terre, que Jean-Marc Fournier a eu l'envie d'écrire Résilience d'un éleveur, publié en juin 2023 . Cet ancien producteur laitier du Vimeu (Somme) aujourd'hui retraité, ne s'est pas retrouvé dans la vision proposée par le film, qui montre notamment le suicide d'un agriculteur. Ayant lui-même subi des déboires professionnels et personnels, Jean-Marc Fournier veut mettre en avant sa capacité de "résilience" en tant qu'éleveur, et envoyer un message aux agriculteurs actuels.

"Producteur (...) heureux, et fier de l'être"

Dans Résilience d'un éleveur, Jean-Marc Fournier fait le récit d'une vie professionnelle bien remplie et pas rose tous les jours : "j'ai commencé à 16 ans avec mon père, à partir de rien. J'ai connu un certain nombre de déboires : l'instauration des quotas laitiers, la PAC, la mise au norme obligatoire des bâtiments. Des difficultés structurelles, conjoncturelles, et puis personnelles quand je suis tombé malade. J'en suis sorti heureux".

C'est bien aux agriculteurs qui peuvent connaître les mêmes difficultés qu'il s'adresse : "quand on voit le nombre de suicide dans le monde agricole, je croit qu'il y a des personnes qu'on peut sauver. Il faut accepter de reconnaître ses difficultés et être aidé par d'autres. C'est ce qui m'est arrivé, avec des techniciens agricoles accueillis dans ma ferme".

Jean-Marc Fournier a légué la Ferme du Fief à son fils © Radio France - Céline Autin

Jean-Marc Fournier fait aussi partie des premiers agriculteurs à partir en vacances dans les années 80, malgré la désapprobation de certains voisins : "si on ne prend pas de recul, on ne peut pas être bien dans sa tête. J'ai voulu aussi apporter un peu de bien-être à mes enfants et mon épouse. J'ai aussi été membre fondateur d'un service de remplacement" qui permet aux agriculteurs de prendre du temps pour eux.

Des premiers retours encourageants

Selon lui, ses premiers lecteurs ignorent tout du monde agricole : "je pense leur avoir dévoilé une face cachée du monde agricole. A la télé, on voit les beaux tracteurs mais on ne voit jamais les agriculteurs à leur bureau, au téléphone, en train de faire de l'administratif. En fait, c'est un travail de manager."

La plus grande réussite qu'il raconte, c'est la transmission de sa ferme à son fils, "et de voir qu'il continue dans le chemin que j'ai tracé. Je vais le voir de temps en temps, l'exploitation est à 300 mètres de chez moi, mais je ne joue pas le rôle de dirigeant ! C'est moi qui prend une leçon, à 64 ans !" De quoi inspirer aussi de nouvelles générations d'agriculteurs et agricultrices, puisque son livre va être distribué dans les lycées agricoles de la région.

Jean-Marc Fournier a commencé à écrire son récit à la main, avant de terminer à l'ordinateur. © Radio France - Céline Autin

Résilience d'un éleveur, de Jean-Marc Fournier, a paru chez l 'éditeur Jets d'encre. 134 pages, 16€45 .