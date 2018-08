Nicolas Laudoueineix, apiculteur professionnel installé à Linards (Haute-Vienne), a décidé de collaborer avec la marque de miel Bleu Blanc Rûche annoncée mercredi par l'ancien ministre Arnaud Montebourg. L'objectif : acheter le miel plus cher aux producteurs et les inciter à repeupler en abeilles.

Haute-Vienne, France

Aider les apiculteurs professionnels et sauver les abeilles françaises. C'est l'objectif de la marque de miel Bleu Blanc Rûche dont le lancement a été annoncé mercredi par l'ancien ministre Arnaud Montebourg, reconverti en promoteur de la production de miel française. Une idée à laquelle a adhéré un apiculteur haut-viennois de Linards.

D'abord sceptique, le producteur de Linards est finalement convaincu

A Linards, Nicolas Laudoueineix est installé depuis maintenant 2 ans et produit en moyenne 8 à 10 tonnes de miel. Mais ce professionnel est d'abord sceptique lorsqu'il rencontre Arnaud Montebourg pour la première fois au cours d'une journée d'études professionnelle : "comme à chaque fois qu'un politique cherche une reconversion, _on se demande où est le loup_" sourit-il aujourd'hui. Mais à la deuxième rencontre, le projet lui paraît sérieux et surtout très utile pour l'apiculture française.

Défendre les apiculteurs et les abeilles

Car le principe est donnant-donnant. La marque Bleu Blanc Rûche achètera le miel au-dessus du prix du marché aux producteurs, en contre-partie de quoi ces derniers s'engagent à repeupler et à développer les populations d'abeilles. "On entre dans un cercle vertueux" explique Nicolas Laudoueineix avec enthousiasme, de quoi apporter des solutions à la fois aux producteurs soumis à la concurrence étrangère et à la disparition des abeilles.

La marque Bleu Blanc Rûche sera lancée début septembre par l'intermédiaire de la plateforme participative Ulule et la commercialisation sera effective en octobre. Le miel de Nicolas Laudoueineix sera identifié et tracé en mettant en avant le terroir Limousin sous cette marque.