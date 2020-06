VIDÉO - Un arboriculteur intercepte des promeneurs voleurs de cerises : "respectez notre métier!"

"Trop, c'est trop!" : voilà la légende qui accompagne la vidéo diffusée en direct sur Facebook ce samedi par Aurélien Esprit, producteur de pommes, cerises et abricots à Pont-de-l'Isère. Avec un collègue, il intercepte deux cyclistes, le panier chargé de cerises. La dame reconnaît avoir pris des fruits "pas beaucoup" et "par terre". "On avait besoin de faire un gâteau" enchérit l'homme qui l'accompagne. Aurélien Esprit répond : "bah moi j'ai besoin d'un véhicule utilitaire, je n'ai pas d'argent, je vais me servir à la concession?" . L'arboriculteur constate que des branches ont été cassées, ce qui aura aussi des conséquences sur la saison prochaine.

Une vidéo pour sensibiliser les promeneurs

Le phénomène de promeneurs qui se servent dans les vergers n'est pas nouveau. Mais il s'accentue remarque Aurélien Esprit "peut-être à cause de la crise économique". "Je suis tolérant, je n'ai jamais empêché quelqu'un de ramasser un petit fruit lorsqu'il se balade, de manger une pomme, je sais le plaisir que c'est. Mais certains viennent carrément avec des sacs, là ils ont cassé des branches, ça m'a gonflé" explique t'il.

Aurélien Esprit n'a pas porté plainte ; il ne l'a jamais fait encore : "si les personnes ne sont pas identifiées, la procédure a peu de chance d'aboutir". Mais cette vidéo sur Facebook est pour lui un moyen de sensibiliser les promeneurs : "peut-être que des personnes qui l'ont vue ont déjà été tentées ou seraient tentées de prendre des fruits dans les vergers. Je leur dis juste "attention, ce n'est pas le domaine public, respectez notre métier". C'est comme si on allait faire ses courses au supermarché et qu'on passait par la sortie sans passer en caisse. C'est exactement la même chose."

Aurélien Esprit rappelle que les arboriculteurs ont déjà d'autres sujets d'inquiétude : la grêle, la sécheresse, l'adaptation au coronavirus.