Un bébé rhinocéros blanc du Sud est né à Pairi Daiza

Le petit rhinocéros est né le 7 février, c'est le bébé d'Eléonore, surnommée Ellie par les soigneurs et de Jobi. Maman et bébé se portent bien et s'adaptent bien au groupe.

C'est une bonne nouvelle pour le parc belge qui participe à un programme européen de préservation car en 10 ans 10 000 rhinocéros ont été tués pour leurs cornes.

Le petit n'est pas encore visible des visiteurs, le parc organisera un concours pour lui trouver un petit prénom.