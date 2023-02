Un boucher vendéen au salon de l'agriculture pour représenter la région

Quand on le rencontre à la boucherie Au bout de l'art qui l'emploie à Chantonnay (Vendée), José Eriteau prépare des côtes de porc. Pourtant, ce lundi matin, au Salon de l'agriculture à Paris, il va se concentrer sur du bœuf et du veau. Maryline Moriceau, installée dans la Sarthe, et Noa Goujon, qui lui vient du Maine-et-Loire, eux, travailleront l'agneau, les préparations bouchères.

Tous les trois ont été retenus pour représenter la région des Pays de la Loire au concours de boucherie inter-régions. Un concours organisé depuis plusieurs années par la profession. "C'est un concours qui est partagé avec le public, forcément ça fait voir notre manière de travailler. On n'est pas là pour charcuter de la viande. C'est de l'art, on travaille vraiment du produit de manière artistique", explique David, un collègue de José, qui a déjà participé au concours.

Continuer à apprendre, se perfectionner

José Eriteau, 35 ans, dont 20 comme boucher, aime participer à ce genre d'épreuves. Plus jeune, celui de meilleur apprenti ou encore d'autres épreuves régionales. Ce n'est pas par esprit de compétition, mais pour continuer d'apprendre, se perfectionner. Ce concours au Salon, ce sera une première pour José : "On va être jugé par des meilleurs ouvriers de France, donc il y a toujours ce côté de vouloir bien réussir, de ne pas mettre le coup de couteau qu'il ne faudrait pas pour faire perdre notre équipe."

Un concours où il faut allier gestes techniques et gestion du temps. L'épreuve dure quatre heures "dont une pour la décoration", estime José. À lui et son équipe d'évoquer le thème de la musique. Ce concours, c'est aussi une étape vers le concours de meilleur ouvrier de France auquel José espère participer d'ici à quelques années.

