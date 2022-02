Un cas confirmé de grippe aviaire dans la Manche, le préfet prend des mesures

L'oiseau malade, de l'espèce des Tadorne de Belon, a été signalé mardi 1er février par un particulier sur la plage de Saint-Jean-le-Thomas. Les services de la préfecture ont engagé des analyses qui ont révélé qu'il s'agissait bien d'un cas de grippe aviaire dans la faune sauvage.

Il s'agit d'un cas détecté chez un oiseaux sauvage de l'espèce des Tadorne de Belon.

Le territoire métropolitain est déjà classé en risque "élevé" pour la grippe aviaire et des foyers ont également été relevés en Seine-Maritime et en Mayenne. Au regard de la situation, le préfet de la Manche, Frédéric Périssat, a décidé de prendre des mesures pour limiter la propagation de la maladie aux oiseaux captifs autour du lieu où l'animal a été trouvé. Un périmètre d'environ 5km autour de Saint-Jean-le-Thomas a été dessiné, il concerne les communes de Bacilly, Jullouville, Carolles, Champeaux, Dragey-Ronthon, Genêts et Sartilly-Baie-Bocage.

Les mesures suivantes s'appliquent désormais à ce territoire :

- toutes les volailles et oiseaux captifs doivent être enfermés dans un enclos

- toute apparition de symptômes liées à la grippe aviaire doit impérativement être déclarée à la direction départementale de la protection des populations (DDPP)

- les mouvements et ventes d’oiseaux ou de volailles sont interdits sauf dérogation délivrée par la DDPP

- l’introduction dans le milieu naturel de gibier à plumes est interdite de même que le transport des appelants pour la chasse au gibier d’eau.

La préfecture appellent à "une vigilance quotidienne" dans tous les élevages pour détecter les cas de grippa aviaire au plus vite.