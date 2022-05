Un cas de grippe aviaire dans une basse-cour privée de Sennely dans le Loiret

Un cas d'Influenza aviaire a été découvert dans une basse-cour de Sennely, en Sologne loirétaine. Dans un rayon de 10km autour, les particuliers et professionnels se voient imposer des règles strictes.

Pour les professionnels du secteur avicole, l'Influenza aviaire est "pour les volailles ce qu'est le Covid-19 pour les hommes" explique Jean-Yves Limier, du Syndicat des volailles fermières de l’Orléanais.

Un cas d'Influenza aviaire a été confirmé vendredi 13 mai 2022 dans une basse-cour de Sennely dans le Loiret. Dans un rayon de 10km autour, les particuliers et professionnels se voient imposer des règles strictes.

Pour les éleveurs concernés par une zone de vigilance accrue à la grippe aviaire, les protocoles deviennent encore plus contraignants. Plus d'arrivage de poussins et avant de partir à l'abattoir, les volailles doivent subir de nombreux tests supplémentaires "à la charge des professionnels" regrette Jean-Yves Limier. S'ajoute à cela davantage de formalités administratives.

Les particuliers ne respectent pas toujours la loi

Le cas détecté dans une basse-cour de Sennely provient d'un particulier. Jean-Yves Limier se désole que tous ne respectent pas la loi : "je ne vois pas pourquoi on nous impose des choses qu'ils ne devraient pas suivre". La basse-cour en cause n'était pas intérieure ou couverte d'une grille, ce qui est pourtant obligatoire.

Avoir la grippe aviaire dans son poulailler, c'est : "La faute à pas de chance, mais si tout le monde respecte les règles tout se passera bien" termine Jean-Yves Limier.