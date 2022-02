Un cas de grippe aviaire déclaré à Frossay près de Paimboeuf

Une grande aigrette a été retrouvée morte, ce samedi, à Frossay. Après des analyses, la préfecture des Pays de la Loire annonce ce dimanche dans un communiqué qu'il s'agit d'un cas de grippe aviaire, autrement appelée "l'influenza aviaire hautement pathogène". Une version très transmissible de ce virus vers les humains.

Risque de transmission

Des mesures ont été prises pour contenir toute possible transmission : "une zone de contrôle temporaire a été établie sur les communes de Frossay, Vue, Rouans, Saint-Étienne-de-Montluc, Cordemais, Pellerin et Bouée", indique la préfecture. Dans toute cette zone, il y aura un contrôle et une vérification par les services de l'État de tous "les lieux de détention de volailles et d'oiseaux captifs." Si aucun autre oiseau est contrôlé positif à ce virus, toutes les restrictions seront levées d'ici 21 jours. Dans son communiqué, la préfecture rappelle l'importance de respecter la mise à l'arbi des oiseaux ainsi que la nécessité d'alerter les autorités en cas de mort suspecte de tout oiseau.